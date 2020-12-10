Аналитики спрогнозировали рекордные траты россиян на празднование Нового года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жители России собираются потратить на организацию празднования Нового года в среднем 25 тысяч рублей — это рекордно высокий уровень, следует из данных компании «Делойт и Туш СНГ».

Годом ранее аналитики компании Deloitte называли рекордной сумму запланированных новогодних затрат россиян в 19,3 тысячи рублей, что на 28 процентов меньше показателя текущего года. При этом большинство жителей страны признали, что не уложились в обозначенный бюджет и потратили около 24,6 тысячи рублей.

Эксперты указывают, что мужчины аккуратнее относятся к соблюдению установленных для себя рамок — 49 процентов из них смогли уложиться в бюджет. Среди женщин показатель составляет лишь 39 процентов.

В текущем году россияне намерены урезать расходы на подарки (с 10,98 тысячи рублей до немногим более 10 тысяч рублей), увеличив при этом затраты на новогодний стол (с 10,08 тысячи до 11,04 тысячи рублей).

Доля подарков в общем праздничном бюджете уменьшится с 45 до 40процентов, новогодних угощений, напротив, вырастет с 41 до 44 процентов, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса россияне назвали размер желаемой новогодней премии.

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