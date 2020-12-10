Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Аналитики спрогнозировали рекордные траты россиян на празднование Нового года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Аналитики спрогнозировали рекордные траты россиян на празднование Нового года

Татьяна Плотникова

Общество

Жители России собираются потратить на организацию празднования Нового года в среднем 25 тысяч рублей — это рекордно высокий уровень, следует из данных компании «Делойт и Туш СНГ».

Годом ранее аналитики компании Deloitte называли рекордной сумму запланированных новогодних затрат россиян в 19,3 тысячи рублей, что на 28 процентов меньше показателя текущего года. При этом большинство жителей страны признали, что не уложились в обозначенный бюджет и потратили около 24,6 тысячи рублей.

Эксперты указывают, что мужчины аккуратнее относятся к соблюдению установленных для себя рамок — 49 процентов из них смогли уложиться в бюджет. Среди женщин показатель составляет лишь 39 процентов.

В текущем году россияне намерены урезать расходы на подарки (с 10,98 тысячи рублей до немногим более 10 тысяч рублей), увеличив при этом затраты на новогодний стол (с 10,08 тысячи до 11,04 тысячи рублей).

Доля подарков в общем праздничном бюджете уменьшится с 45 до 40процентов, новогодних угощений, напротив, вырастет с 41 до 44 процентов, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса россияне назвали размер желаемой новогодней премии.

Читайте также: Блестят иголки чудесами: как украсить новогоднюю елку со вкусом

празднованиетратыНовый год
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте