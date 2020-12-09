Россияне назвали размер желаемой новогодней премии

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В среднем россияне хотели бы получить 15 тысяч рублей в качестве новогодней премии на работе. Это выяснили эксперты сервиса «Работа.ру».

Они опросили граждан, которые рассказали, что при ответе на вопрос о премии опирались на то, какую выплату они получили в прошлом году. Так, 63 процента респондентов заявили, что хотели бы премию в 15 тысяч рублей. 35 процентов опрошенных не против получить хотя бы пять тысяч рублей в качестве новогоднего подарка.

Социологи добавляют, что еще 16 процентов россиян в прошлом году получили от начальства от 15 до 50 тысяч рублей на Новый год и хотели бы получить столько же. Семь процентов участников опроса признались, что в 2019 году получили свыше 50 тысяч рублей.

Также специалисты выяснили, что 37 процентов респондентов рассчитывают на надбавку к премии в этом году. Об этом пишет РБК.

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