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Астрологи рассказали, что подарить на Новый год разным знакам зодиака
Кадр из фильма «Подарок»

Астрологи рассказали, что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

При выборе подарка близким и родным на Новый год астрологи посоветовали учесть предпочтения представителей разных знаков зодиака.

Так, эксперты не рекомендуют дарить слишком дорогие подарки Овнам. Эти независимые знаки не любят находиться в долгу. Но и дешевый подарок их вряд ли обрадует. Лучше придержаться золотой середины, опираясь на увлечения представителя этого знака.

Практичных Тельцов непременно порадует вещь, которая пригодится в хозяйстве. Они не любят сувениров и безделушек, чья функция заключается лишь в собирании пыли.

Общительным Близнецам хорошо подойдет что-то экстравагантное и даже шокирующее. Для этих знаков главное в подарке — эмоция, которую он несет.

Семейным Ракам, привыкшим заботиться об общем благе, самое ценное в подарке — внимание. В случае с ними красота и аккуратность упаковки будут более ценны, чем сам презент.

Дешевые и практичные подарки точно не для Львов. Они обожают широкие жесты и вещи, приносящие им максимум эмоций.

Лучшим подарком для Дев станет конверт с деньгами, которыми они распорядятся по собственному усмотрению. Их точно не порадует помпезность ни в самом презенте, ни в его оформлении.

Весы — вот кто точно знает, что им нужно в данный момент. Поэтому, выбирая подарок для представителей этого знака, лучше спросить у них напрямую.

Сложнее всего обстоит дело с привередливыми Скорпионами. У них либо «все есть», либо им «ничего не нравится». Самый простой выход из ситуации — деньги. Ну или то, чего бы сами себе точно не купили.

Импульсивные Стрельцы плохо уживаются с хрупкими изделиями. Крупные предметы интерьера или бытовая техника с долгим сроком годности — лучший подарок для этих знаков.

Козероги славятся страстью к коллекционированию. Поэтому, если узнать их предпочтения, то можно не ломать голову над подарками в течение нескольких лет.

Идеальный подарок для Водолея может выбрать только он сам. Поэтому угадать с сюрпризом точно не получится.

Материальность не для Рыб. Их сделает счастливыми оригинальная идея. Полететь на воздушном шаре, чтобы загадать там желание — прекрасный вариант подарка для этого знака, сообщает Cosmo.kz.

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