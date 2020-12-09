Астрологи рассказали, что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Кадр из фильма «Подарок»

При выборе подарка близким и родным на Новый год астрологи посоветовали учесть предпочтения представителей разных знаков зодиака.

Так, эксперты не рекомендуют дарить слишком дорогие подарки Овнам. Эти независимые знаки не любят находиться в долгу. Но и дешевый подарок их вряд ли обрадует. Лучше придержаться золотой середины, опираясь на увлечения представителя этого знака.

Практичных Тельцов непременно порадует вещь, которая пригодится в хозяйстве. Они не любят сувениров и безделушек, чья функция заключается лишь в собирании пыли.

Общительным Близнецам хорошо подойдет что-то экстравагантное и даже шокирующее. Для этих знаков главное в подарке — эмоция, которую он несет.

Семейным Ракам, привыкшим заботиться об общем благе, самое ценное в подарке — внимание. В случае с ними красота и аккуратность упаковки будут более ценны, чем сам презент.

Дешевые и практичные подарки точно не для Львов. Они обожают широкие жесты и вещи, приносящие им максимум эмоций.

Лучшим подарком для Дев станет конверт с деньгами, которыми они распорядятся по собственному усмотрению. Их точно не порадует помпезность ни в самом презенте, ни в его оформлении.

Весы — вот кто точно знает, что им нужно в данный момент. Поэтому, выбирая подарок для представителей этого знака, лучше спросить у них напрямую.

Сложнее всего обстоит дело с привередливыми Скорпионами. У них либо «все есть», либо им «ничего не нравится». Самый простой выход из ситуации — деньги. Ну или то, чего бы сами себе точно не купили.

Импульсивные Стрельцы плохо уживаются с хрупкими изделиями. Крупные предметы интерьера или бытовая техника с долгим сроком годности — лучший подарок для этих знаков.

Козероги славятся страстью к коллекционированию. Поэтому, если узнать их предпочтения, то можно не ломать голову над подарками в течение нескольких лет.

Идеальный подарок для Водолея может выбрать только он сам. Поэтому угадать с сюрпризом точно не получится.

Материальность не для Рыб. Их сделает счастливыми оригинальная идея. Полететь на воздушном шаре, чтобы загадать там желание — прекрасный вариант подарка для этого знака, сообщает Cosmo.kz.

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