Психолог рассказала, как женщине добиться от партнера дорогих подарков

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Интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, как женщине добиться от своего партнера дорогих подарков.

Эксперт перечислила ошибки, которые мешают представительницам прекрасного пола достигнуть желаемого.

В первую очередь женщине нужно работать над тем, чтобы развивать в партнере щедрость. Позвольте ему сорить деньгами, приглашать вас в дорогие рестораны и преподносить дорогие подарки. Ни в коем случае нельзя считать его деньги и призывать к экономии.

Еще одной ошибкой может стать то, что женщина сама начнет покупать себе цветы и украшения, надеясь таким образом заставить его делать то же самое.

— Ты таким образом только даешь ему сигнал, что ты сама все прекрасно можешь, и он просто расслабляется. А зачем ему напрягаться лишний раз, если ты сама себе все купишь? — заметила Адрианова.

Если женщина желает получать подарки и внимание от мужчины, то ей не стоит демонстрировать свою самодостаточность и финансовую независимость.

— Зачем мужчина делает подарки? Да чтобы посмотреть на эмоции, как ты радуешься, потому что ему тоже доставляет это удовольствие. Но когда ты критикуешь его подарок, когда говоришь, что получила не то, что хотела, и делаешь кислую мордашку, то его это отнюдь не радует. В следующий раз он 20 раз подумает, прежде чем что-то тебе подарить, потому что ты это не оценишь, — цитирует психолога Пятый канал.

Не нужно бояться заявлять мужчине прямо о своих желаниях, отодвинув на задний план скромность, утверждает эксперт.

Она рекомендует женщинам научиться ценить себя и взращивать сознание о собственной значимости, транслируя мужчине информацию о том, что ты достойна дорогих подарков и ничего не должна взамен.

Адрианова напомнила, что щедрыми бывают не богатые мужчины, а любящие. Поэтому важно быть счастливым в отношениях и открываться партнеру без загадок и полунамеков.

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