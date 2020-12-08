Психологи дали советы, как создать ребенку новогоднее настроение

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Психологи рассказали родителям, как создать новогоднее настроение ребенку в условиях пандемии, когда запрещены обычные для праздника утренники и елки.

Почувствовать приближение праздника детям помогут адвент-календари, подарки и прогулки, утверждают специалисты.

Преподаватель МГИМО, Бизнес-школы Сколково, Московского института психоанализа, автор методик развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская обратила внимание на календари-ожидания Нового года и Рождества, или адвент-календари, так популярные в Европе.

Они предполагают, что в каждый день ожидания праздника ребенок будет получать задание или маленький подарок.

— Эти календари даже не обязательно покупать ради шоколадок, а именно сам принцип календаря может использовать каждая семья, независимо от уровня дохода... Сесть и подумать, что вот, до Нового года, например, 15 дней и еще десять дней каникул. И дальше просто найти одно слово дня, — рассказала Шиманская РИА Новости.

Так, в календаре можно наметить дни, когда семья будет украшать елку, упаковывать подарки или подбирать список песен для праздника.

Разнообразить предпраздничный досуг и внести дух волшебства помогут гадания, которые можно позаимствовать в традициях разных стран. Также хорошо можно посвятить один из дней новогодним поделкам, настольным играм либо походу в гости.

Шиманская предложила родителям познакомить детей с волшебными книгами и фильмами, которые радовали их самих в детстве.

Психолог посоветовала не забывать о прогулках на свежем воздухе.

Как заметила доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович, родителям следует настроиться на десять дней праздника и распланировать программу заранее.

— На это время нужно планировать какие-то походы в парки, смотря будет ли у нас снег, катания. Заранее и об этом говорить, пойти вместе купить лыжи, чтобы кататься, или пойти вместе купить новую шапку для девочки, что-то такое, что сделает эти прогулки зимние для ребенка привлекательными, — рассказала она.

По мнению психолога, в этом году следует с особой тщательностью отнестись к выбору подарка для ребенка, который должен стать воплощением его мечты.

Григорович советует не пренебрегать детскими онлайн-мероприятиями, в том числе квестами и интерактивными спектаклями.

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