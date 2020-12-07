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Россияне рассказали о самых желанных новогодних подарках
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россияне рассказали о самых желанных новогодних подарках

Юлия Курганова

Общество

Россияне рассказали о своих самых желанных подарках на Новый год. Сервис объявлений «Авито» провел опрос.

Так, 30 процентов женщин хотят получить на праздник подарочный сертификат. Также в топ вошли путешествия (25 процентов), сладости (20 процентов), аксессуары (19 процентов) и одежда с обувью (17 процентов). Дарить россиянки собираются примерно то же самое: 57 процентов женщин планируют в качестве подарка купить сладости, а 30 процентов — подарочные сертификаты.

Мужчины самыми желанными подарками назвали гаджеты и инструменты, их выбрали по 24 процента представителей сильного пола. Кроме того, жители России хотели бы получить алкогольные напитки (12 процентов) и игровые консоли (11 процентов). Дарить мужчины также планируют спиртное (24 процента), гаджеты (23 процента) или инструменты (16 процентов). При этом 19 процентов мужчин сказали, что хотят получить в качестве подарка на Новый год машину, хотя подарить автомобиль готов всего 1 процент.

Исследование проводилось с 30 ноября по 2 декабря 2020 года среди 10 тысяч человек, передает ТАСС.

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