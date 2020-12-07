Россияне сообщили, сколько готовы потратить на новогодние подарки

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Большинство россиян предпочитают выбирать подарки на Новый год сами, не советуясь с получателями. А потратить на них в этом году они готовы не более 5 тысяч рублей. Об этом говорят данные, которые были получены в ходе опроса, проведенного сайтом объявлений «Авито».

Так, 58 процентов респондентов сообщили, что предпочитают делать сюрпризы и выбирают новогодние подарки сами. Почти 19 процентов, наоборот, прямо спрашивают, что именно друзья или родные хотят получить. Мужчины делают так чаще, чем женщины: 21 процент против 17 процентов.

Каждый десятый опрошенный сказал, что всегда знает, что именно хочет получатель, а самыми внимательными оказались 9 процентов россиян — они в течение года отмечают желания близких, чтобы потом вручить желанный презент.

Кроме того, большинство респондентов (59 процентов) сообщили, что в этом году планируют потратить на подарки не более 5 тысяч рублей. Еще 21 процент респондентов хотят купить презенты на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Более 10 тысяч рублей собираются потратить 12 процентов опрошенных. Большинство женщин (28 процентов) планируют купить подарки на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, а большинство мужчин (25 процентов) — от 3 до 5 тысяч рублей.

Опрос проводился с 30 ноября по 2 декабря 2020 года, в нем принимали участие 10 тысяч человек, передает ТАСС.

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