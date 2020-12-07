Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне сообщили, сколько готовы потратить на новогодние подарки
Фото: pixabay.com

Россияне сообщили, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Юлия Курганова

Общество

Большинство россиян предпочитают выбирать подарки на Новый год сами, не советуясь с получателями. А потратить на них в этом году они готовы не более 5 тысяч рублей. Об этом говорят данные, которые были получены в ходе опроса, проведенного сайтом объявлений «Авито».

Так, 58 процентов респондентов сообщили, что предпочитают делать сюрпризы и выбирают новогодние подарки сами. Почти 19 процентов, наоборот, прямо спрашивают, что именно друзья или родные хотят получить. Мужчины делают так чаще, чем женщины: 21 процент против 17 процентов.

Каждый десятый опрошенный сказал, что всегда знает, что именно хочет получатель, а самыми внимательными оказались 9 процентов россиян — они в течение года отмечают желания близких, чтобы потом вручить желанный презент.

Кроме того, большинство респондентов (59 процентов) сообщили, что в этом году планируют потратить на подарки не более 5 тысяч рублей. Еще 21 процент респондентов хотят купить презенты на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Более 10 тысяч рублей собираются потратить 12 процентов опрошенных. Большинство женщин (28 процентов) планируют купить подарки на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, а большинство мужчин (25 процентов) — от 3 до 5 тысяч рублей.

Опрос проводился с 30 ноября по 2 декабря 2020 года, в нем принимали участие 10 тысяч человек, передает ТАСС.

Читайте также: Психологи рассказали, как правильно выбрать подарок близким на Новый год

подаркиопросроссияне
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте