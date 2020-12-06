Психологи рассказали, как правильно выбрать подарок близким на Новый год

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Для того чтобы выяснить, какой подарок хочет близкий человек, можно перечислить не менее 20–30 вариантов, наблюдая за реакцией человека. Таким образом приблизиться к пониманию истинного желания родственника или друга все же можно, сообщили психологи.

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин уточнил, что перед тем, как выбирать подарок, стоит поговорить с близким человеком и по внешним проявлениям, выражающимся в мимике, взгляде, интонации, постараться понять, что именно он хочет.

— Если ты знаешь человека хорошо, то по его невербальным признакам можно понять, нравится ему эта идея или нет. Например, блеск в глазах, легкая полуулыбка, возможно, какие-то звуки, — цитирует эксперта РИА Новости.

Психолог Ирина Ларина согласилась с мнением Мямлина. Однако, по ее словам, спросить о подарке лучше напрямую и обязательно заранее.

— Если вы спросите близкого человека о том, какой подарок он хочет получить на Новый год за месяц или хотя бы несколько недель, есть шанс, что он забудет разговор, и для него это станет приятным сюрпризом, — отметила Ларина.

Она также добавила, что к выбору подарка для малознакомого человека стоит подойти со смекалкой. Так, можно спросить, что ему дарили раньше и какие варианты были лучшими.

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