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Психологи рассказали, как правильно выбрать подарок близким на Новый год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Психологи рассказали, как правильно выбрать подарок близким на Новый год

Юлия Ямпольская

Общество

Для того чтобы выяснить, какой подарок хочет близкий человек, можно перечислить не менее 20–30 вариантов, наблюдая за реакцией человека. Таким образом приблизиться к пониманию истинного желания родственника или друга все же можно, сообщили психологи.

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин уточнил, что перед тем, как выбирать подарок, стоит поговорить с близким человеком и по внешним проявлениям, выражающимся в мимике, взгляде, интонации, постараться понять, что именно он хочет.

— Если ты знаешь человека хорошо, то по его невербальным признакам можно понять, нравится ему эта идея или нет. Например, блеск в глазах, легкая полуулыбка, возможно, какие-то звуки, — цитирует эксперта РИА Новости.

Психолог Ирина Ларина согласилась с мнением Мямлина. Однако, по ее словам, спросить о подарке лучше напрямую и обязательно заранее.

— Если вы спросите близкого человека о том, какой подарок он хочет получить на Новый год за месяц или хотя бы несколько недель, есть шанс, что он забудет разговор, и для него это станет приятным сюрпризом, — отметила Ларина.

Она также добавила, что к выбору подарка для малознакомого человека стоит подойти со смекалкой. Так, можно спросить, что ему дарили раньше и какие варианты были лучшими.

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