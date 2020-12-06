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Россияне рассказали, какую сумму они готовы потратить на новогодние праздники
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россияне рассказали, какую сумму они готовы потратить на новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Общество

Большинство жителей России готовы потратить на празднование Нового года, а также на подарки и еду не более 15 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 30 процентов респондентов готовы потратить на празднование не более 10 тысяч рублей.

— Еще 38 процентов опрошенных ориентируются на сумму 10-15 тысяч рублей, — рассказали аналитики.

Также примерно 18 процентов жителей РФ планирует ограничить свои траты в новогодние праздники в 15-20 тысяч рублей, а 10 процентов опрошенных готовы потратить более 20 тысяч рублей.

Остальные четыре процента россиян не планируют выделять на эти цели из бюджета какие-либо средства вообще.

Одним из главных атрибутов Нового года являются подарки. Жители России в 2020 году чаще всего будут вручать их родителям и супругам. Далее с небольшим отставанием следуют дети, а на четвертом месте оказались подарки самим себе.

Среди того, что именно планируют подарить, опрошенные, чаще всего были товары из таких категорий, как электроника — 18 процентов, техника для дома — 17 процентов, а также парфюмерия или косметика — 15 процентов.

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