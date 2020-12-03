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Психолог рассказала, как выбрать подарок на Новый год и не прогадать
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Психолог рассказала, как выбрать подарок на Новый год и не прогадать

Виктория Федотова

Общество

Меньше месяца осталось до Нового года, и самые предусмотрительные люди уже начали покупать подарки. В этом году у многих упали доходы, но порадовать близких все равно хочется. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, как и где можно сэкономить на подарках и что делать людям, которые не умеют их дарить или теряются при выборе.

Клинический психолог, кандидат психологических наук Люция Сулейманова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что важен посыл, который несет в себе подарок. По его словам, история о том, что дорог не подарок, а внимание, уходит в прошлое, и люди стали больше обращать внимание на то, какой смысл вкладывается в презент.

— Поэтому можно продумать не стоимость дара, а идею, которая за ним стоит. Какое послание ты хочешь передать с помощью подарка. Если ты попал в настроение, то сюрприз может быть недорогим, но очень ценным для человека, — отметила психолог.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как не разориться на новогодних подарках в этом году

У людей, которые говорят, что не умеют дарить подарки, есть три причины так говорить. Первая — человек не любит тратить деньги и тогда выбирает что-то прагматичное. Им движет страх потерять деньги. Таким людям стоит заранее расписать, сколько они готовы потратить на сюрпризы. Тогда тревог у них будет гораздо меньше, подчеркнула Сулейманова.

Вторая причина — страх не оправдать ожидания партнера. Тогда, по словам психолога, стоит понимать, на что вы опираетесь при выборе подарка. К подарку нужно «прикрутить» какую-то историю, которая как-то связывает и того, кто делает подарок, и того, кто принимает.

Третья причина, по которой у человека могут возникнуть трудности, если он в процессе выбора так увлекается, что не может остановиться. Это похоже на игроманию. Таким людям лучше ходить в магазин только с наличными и не пользоваться картами. В такой ситуации лучше заранее рассчитать, сколько можно потратить на подарок. При этом, отметила специалист, не стоит при покупке подарка брать деньги в долг или пользоваться кредитками.

Обладатель степени МВА, бизнес-аналитик, эксперт по маркетингу Рада Горшкова также посоветовала заранее определяться с суммой для покупок.

— Действуют законы бизнеса: чем ближе к Новому году, тем подарки будут стоить дороже. Те, кто хочет сэкономить, выбирают октябрь и ноябрь для покупки подарков. По опросам, 30 процентов россиян так и делают, люди становятся прокачанными, — объяснила Горшкова.

По ее словам, покупательская способность упала, но чем тяжелее время, тем больше человеку хочется праздника, поэтому люди будут тратить деньги на подарки и развлечения.

Для тех, кто хочет сэкономить в магазине, маркетолог посоветовала избегать покупок у кассы. Она напомнила, что именно под конец шопинга люди часто совершают импульсивные покупки, и призвала людей ходить в магазины со списком.

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