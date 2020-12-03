Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посетитель магазина в Сургуте снял на видео Деда Мороза с оленем Валерчиком
Фото: pixabay.com/ru

Посетитель магазина в Сургуте снял на видео Деда Мороза с оленем Валерчиком

Виктория Федотова

Животные

В одном из сургутских магазинов посетитель снял на видео необычную пару. Мужчина в костюме Деда Мороза вместе с оленем по имени Валерчик покупали подарки к Новому году.

— Ничего необычного. Просто олень Дедушки Мороза по имени Валерчик пришел выбирать подарки к Новому году, — значится в подписи к видео в Instagram.

Судя по кадрам, олень ходит мимо рядов и обнюхивает полки с товаром. Больше всего ему приглянулись говорящие щенки.

В комментариях к ролику интернет-пользователи поблагодарили автора видео за позитивные эмоции: «Какая прелесть! Как здорово! Спасибо вам за позитив»; «А чего не на санях?»; «Да уж, у нас в Сибири не только медведи по улицам ходят, но и олени по магазинам гуляют!»

Читайте также: Олень напал на певицу во время фотосессии в Лондоне

магазиноленьживотные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Все мнения
О проекте