Посетитель магазина в Сургуте снял на видео Деда Мороза с оленем Валерчиком

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В одном из сургутских магазинов посетитель снял на видео необычную пару. Мужчина в костюме Деда Мороза вместе с оленем по имени Валерчик покупали подарки к Новому году.

— Ничего необычного. Просто олень Дедушки Мороза по имени Валерчик пришел выбирать подарки к Новому году, — значится в подписи к видео в Instagram.

Судя по кадрам, олень ходит мимо рядов и обнюхивает полки с товаром. Больше всего ему приглянулись говорящие щенки.

В комментариях к ролику интернет-пользователи поблагодарили автора видео за позитивные эмоции: «Какая прелесть! Как здорово! Спасибо вам за позитив»; «А чего не на санях?»; «Да уж, у нас в Сибири не только медведи по улицам ходят, но и олени по магазинам гуляют!»

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