Олень напал на певицу во время фотосессии в Лондоне

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Олень напал на 28-летнюю британскую певицу Джемму Луизианну во время фотосессии в Англии. Об этом сообщает The Sun.

Фотосессия проходила в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона. Луизианна рассказала, что олень поел немного еды из ее сумки. Это показалось ей забавным. В тот момент девушка захотела переставить вторую сумку, но вдруг животное начало вести себя агрессивно. Олень находился позади певицы, одетой в красивое платье, затем приблизился к ней и ударил девушку передними ногами.

По данным полиции Лондона, это произошло из-за того, что олени в сезон гона становятся агрессивными. Именно поэтому к животным в это время года лучше не приближаться.

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