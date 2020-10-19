Олень напал на певицу во время фотосессии в Лондоне
Олень напал на 28-летнюю британскую певицу Джемму Луизианну во время фотосессии в Англии. Об этом сообщает The Sun.
Фотосессия проходила в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона. Луизианна рассказала, что олень поел немного еды из ее сумки. Это показалось ей забавным. В тот момент девушка захотела переставить вторую сумку, но вдруг животное начало вести себя агрессивно. Олень находился позади певицы, одетой в красивое платье, затем приблизился к ней и ударил девушку передними ногами.
По данным полиции Лондона, это произошло из-за того, что олени в сезон гона становятся агрессивными. Именно поэтому к животным в это время года лучше не приближаться.
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