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Жительница Замбии сорвала свадьбу своего мужа с любовницей. Об этом сообщает портал The Zambian observer.

По данным издания, он соврал супруге, что уезжает в соседний город по работе. На самом деле он запланировал свадьбу с любовницей.

Женщина узнала об обмане от своих соседей. Она приехала на мероприятие и остановила свадьбу. Любовница мужчины знала, что он женат, но все равно настаивала на бракосочетании.

Данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, так как в Замбии запрещено многоженство.

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