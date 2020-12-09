Блестят иголки чудесами: как украсить новогоднюю елку со вкусом

12_13_2018_НОВОГОДНИЕ_УКРАШЕНИЯ_В_ЗДАНИИ_МОСКОВСКОГО_МЕТРОПОЛИТЕНА_КОЖОХИН / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Елочные базары еще не открылись, но полки магазинов уже сейчас ломятся от всевозможных новогодних украшений. «Вечерка» узнала у модельера-дизайнера Людмилы Макаровой, как подобрать идеальные украшения для живой зеленой красавицы или искусственной елки.

Убранство хвойной гостьи может быть разным. Например, в стиле винтаж, когда елка становится таинственной и уютной. Очень актуальны валяные игрушки и всевозможные фигурки в стиле ретро, которые можно создать самим. Они такие милые, облегченные, экологичные и безопасные. И если упадут — не разобьются. Деревянные игрушки сейчас тоже актуальны. Лучше, конечно, чтобы они были не тяжелыми, а то ветки елки согнутся. Крайне модно украшать елку конфетами, имбирным печеньем, пряниками. Существует очень много рецептов для приготовления этих сладостей.

Не столько популярны изделия из соломы или ваты. Наверное, отчасти из-за того, что они пожароопасные. Ведь многие любят жечь дома бенгальские огни.

Также на пике — фигурки из фетра, которые вы можете создать сами. Этот материал легко режется, клеится и шьется. Только не стоит забывать, что и он пожароопасен. Валяные игрушки тоже возгораются, но из-за своей большой плотности не столь быстро.

Есть еще тенденция украшать елку зверюшками — символами года. 2021-м будет властвовать Бык. Судя по всему, многие захотят видеть на своей лесной красавице именно это животное. Но, как мне кажется, в нашей стране самой любимой игрушкой был и остается медвежонок.

Что касается героев мультфильмов, найти сейчас привычных нам зайчиков и белочек не так-то просто. В тренде в основном единороги, роботы и другие персонажи не из живой природы.

Не в тренде дождик и мишура. Но если вы хотите окунуться в стиль ретро — они как раз подойдут. Популярны гирлянды — со звездочками, в виде инея, разноцветных растений. А вместо мишуры все чаще используют ленты: кружевные, шелковые, льняные. И можно завязать на елках красивые банты. В интернете есть мастер-классы, где можно этому обучиться.

Сладкий выбор

В декорировании можно и вовсе обойтись без игрушек и украсить елку сладостями — печеньями, конфетами, леденцами. Если выбрать, например, только советские сладости, то елка получится тематической. А еще можно подобрать фантики по цвету, размеру или форме.

Полный шик

Стиль шебби-шик, в основе которого пастельные тона и кружево, отлично подойдет любителям помпезности и романтики. Главный принцип шебби-шика — многослойность и массивность. Декорировать лучше искусственную ель и заполнить игрушками или цветами почти всю крону новогоднего дерева. Подойдут крупные банты, бусы и жемчуга, перья, игрушки, украшенные бисером, пуговицами и кружевом. Главное — выдержать единую палитру — как правило, в бледно-розовых оттенках. Но добавить можно и украшения белого, серебряного или золотого цветов. Нарядная, богатая, массивная елка шебби-шик особенно удачно впишется в квартиру с классическим дизайном.

В стиле эко

На пике моды — экостиль. В том числе в украшении елок. В центре композиции, конечно, живая ель. В качестве декора подойдет имбирное печенье с узором (человечки, домики), игрушки из натуральных материалов — бумаги, ткани, соломы или дерева. Выбирайте простые формы — шары, звезды, ангелочки, колокольчики или фигурки животных. Оттенки — пастельные. Если хотите добавить яркости, остановитесь только на одном насыщенном цвете. Если акцентов будет больше, композиция может развалиться.

Дерево Санты

Яркая елка в стиле Merry Christmas впишется в любой интерьер. Да и украсить ее несложно. В качестве игрушек можно использовать новогодние леденцы, носочки, имбирные пряники, бантики в клетку, шары и сосульки, шапочки Санта-Клауса или его мини-фигурки, домики, бусы, мишуру и другое. Лучше, если украшения на зеленой елке в большинстве своем будут красного цвета.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Больше гламура!

Перьевые боа, игрушки в форме дамских принадлежностей (сумочек, туфель, помад) или сказочных персонажей — все это сделает вашу елочку гламурной. Доминирующий цвет, конечно, розовый! Разнообразить декор можно глянцевыми игрушками в сочном малиновом и нежном коралловом цветах, украшениями со стра зами, подвесными мягкими игрушками, блестками, ленточками. Они отлично будут смотреться на искусственной елке белого цвета.

Назад в детство

Особый шарм елке придаст ретростиль. Старые игрушки, будто из детства, разбудят самые теплые воспоминания и чувства. Стеклянные шишечки, сосульки, шарики, фигурки снеговиков, белочек, зайчиков, Деда Мороза и Снегурочки, бумажные фонарики, гирлянды, дождик, мишура и многое другое — все это наверняка многие из нас хранят на антресоли. А потому украсить елку не составит особого труда.

Любителям мультиков

Как правило, больше всех Новому году радуются дети. А потому семьям с малышами и тем, кто хочет мысленно вернуться в детство, подойдет идея украсить праздничное дерево сказочными персонажами: Щелкунчик, Кролик из «Алисы в Cтране чудес», Баба-яга... Чтобы сделать елку современнее, украсьте ее персонажами новых мультиков: Машей и медведем, фиксиками, мишками Тедди, различными куклами. Композицию разбавят банты, мишура, шары и другие традиционные украшения.

Добавь старины

Добавить немного очарования прошлых лет можно, украсив елку и дом в стиле винтаж. Фигурки с героями старинных легенд, ангелы, шары с искусственно состаренной поверхностью, колокольчики, ватные птички, картонные лошадки, а также декорирование веток с помощью парчи, фатина, фарфоровых игрушек сделают елочку изысканной и элегантной. Особенно если выдержать украшения в пастельных тонах или взять за основу сочетание серебра с лазурным цветом или же золота с изумрудным.

Фото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

Цветочное убранство

В последнее время стало популярно украшать новогоднюю елку... цветами. Для такого дизайна подходят крупные искусственные раскрытые бутоны розы, пуансеттии, колокольчиков, георгинов и магнолии. В это обилие цветов гармонично вписываются листики, ягоды, крупные однотонные шары, звезды, сердечки, ленты, бантики и многое другое.

Акцент на натуральность

Стилю кантри присуще изобилие деревянных элементов, шишек, желудей и других натуральных украшений, которые делают елочку «живой». Так, сюда отлично подойдут фигурки различных животных и птиц — ежей, сов, лисичек, изготовленных их простых материалов — дерева, бечевки или мешковины. Отлично подойдут и игрушки в виде грибов, листьев из папье-маше, бересты.

Ближе к природе

Елка из поленьев, сухих веток идеально подойдет любителям природы. Украшать такое дерево лучше легким и воздушным декором — гирляндами, мягкими игрушками, бантами, фигурками или шарами. На верхушке обязательно должна быть звезда. Здесь важно не переборщить, чтобы игрушки не перекрывали весь шарм елки.

Как душе угодно

Украсить елку можно и игрушками, сделанными своими руками: из бумаги, соленого теста, дерева, соломы, пластилина, ткани, ваты и так далее. Можно придерживаться конкретного стиля, а можно действовать лишь по зову сердца. В этом случае такой елки, как у вас, точно больше ни у кого не будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Потапова, дизайнер-модельер:

— Необязательно за украшениями идти в магазин. Будет душевно, если вы их сделаете сами. Советую взять небольшую куклу или мягкую игрушку и сшить им яркую одежду, например, пышную юбку или смешной колпак с помпоном. Классно смотрятся и сшитые шарики из меха или бархата белого цвета — подобие снежных комочков. Можно смастерить сердечки и украсить их бусинами. Или берем кружево в дополнение к гирляндам и развешиваем его по веткам. Засыпать елочку искусственным снегом тоже не помешает. В общем, фантазируем бесконечно.

ПАНДЕМИЯ СКАЗЫВАЕТСЯ

2020 год был непростым для всего мира, однако это не мешает людям относиться к нему с иронией. В магазинах можно найти статуэтки в виде Деда Мороза, лицо которого прячет защитная маска.

Кроме этого, продаются и защитные маски, декорированные новогодними принтами, блестками и даже мишурой. Интернет-магазины пестрят «коронавирусными» игрушками. Например, продавцы предлагают Санта-Клауса, у которого в мешке санитайзеры, туалетная бумага и респираторы.

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ КРАСАВИЦЫ

Спрос на советские елочные украшения из стекла, ваты и картона ежегодно растет на 15 процентов. Особенно популярны игрушки, например, из серии «Чиполлино» — самая дорогая из них стоит сейчас около 120 тысяч рублей.

Такая востребованность связана как с высоким качеством изделий, так и с тем, что для многих это возможность сохранить теплые воспоминания о прошлом. Но и современные новогодние игрушки могут кружить головы своей стоимостью. Например, Versace Home, KrebsGlasLauscha, Hallmark Jewellers, Swarovski, Cartier выпускают новогодние коллекции с драгоценными камнями. Их стоимость может варьироваться от 100 до нескольких десятков тысяч евро.

Читайте также: Москвичей пригласили на онлайн-фестиваль «Елка в кроссовках»