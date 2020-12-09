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Москвичей пригласили на онлайн-фестиваль «Елка в кроссовках»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичей пригласили на онлайн-фестиваль «Елка в кроссовках»

Татьяна Плотникова

Город

В Северном административном округе Москвы с 10 по 17 декабря пройдет фитнес-фестиваль в онлайн-формате «Елка в кроссовках».

Как уточнили в префектуре САО, желающие поучаствовать в фестивале должны записать видеоролик с энергичным зажигательным танцем, причем исполнить его необходимо в кроссовках, а костюм должен содержать элементы новогодней тематики.

Танец продолжительностью от одной до полутора минут можно исполнить сольно или в команде численностью от двух человек. Запись ролика следует сделать в домашних условиях.

Подать заявку на участие в фестивале необходимо на электронную почту mossportsao@mail.ru с 10:00 10 декабря до 15:00 17 декабря с указанием в теме письма «Елка в кроссовках».

Всех участников фестиваля ждут призы, сообщается на официальном сайте префектуры САО.

Ранее сообщалось, что московские музеи проведут онлайн-экскурсии для школьников и студентов в декабре.

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