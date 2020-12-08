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Новый онлайн-конкурс для школьников про космос стартовал в Москве
Фото: pixabay.com/TBIT

Новый онлайн-конкурс для школьников про космос стартовал в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В период с декабря 2020 года по апрель 2021-го в столице пройдет конкурс в дистанционном формате «Вперед, в космос!», организованный Московским центром «Патриот. Спорт». Участвовать в нем могут школьники в трех возрастных категориях: от шести до 10, от 11 до 14 и от 15 до 18 лет.

Как отметил директор центра Марат Кучушев, онлайн-конкурс приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

— Конкурсанты смогут стать настоящими космическими исследователями, конструкторами, разработчиками и обязательно получат новые знания об истории отечественной космонавтики, — цитирует Кучушева официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что соревнования пройдут в два этапа. Для того чтобы принять участие в отборочном туре, нужно до 20 марта 2021 года загрузить работу, посвященную космосу, на страницу проекта. Это могут быть карта в игре Minecraft, исследовательская работа о выпускниках школ или семейной реликвии, рисунок, поделка или плакат на тему космоса, а также анимационный фильм или видеоролик длительностью до семи минут.

Участвовать в отборочном туре можно индивидуально и в составе команды до трех человек.

Второй этап соревнования пройдет в период с 30 марта по 8 апреля в формате онлайн-викторины. Там финалисты ответят на вопросы, которые будут посвящены космической сфере и биографиям отечественных космонавтов.

По результатам общего рейтинга определят победителей и призеров, которые получат дипломы, призы и сертификаты на прохождение образовательной программы в одном из музеев или Московском планетарии.

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