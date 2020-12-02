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Музей космонавтики представит новую книгу для детей об изучении созвездий
Фото: Музей космонавтики

Музей космонавтики представит новую книгу для детей об изучении созвездий

Юлия Захарова

Город

Столичный музей космонавтики представит новую книгу для детей «Сказки звездного неба», созданную космонавтом Сергеем Рязанским. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Презентация начнется 7 декабря в 12:00.

В книге описаны познавательные истории о звездах и созвездиях, включая зодиакальные созвездия. Желающие смогут посмотреть трансляцию и принять участие в розыгрыше книги на канале музея и в профиле издательства «CLEVER» в соцсети Одноклассники.

— Знать звездное небо нужно каждому космонавту. Небо — это наша сфера деятельности, временная среда обитания и своего рода рабочее место. Чтобы безошибочно ориентироваться в космосе, да к тому же в условиях ограниченного поля зрения, экипаж космического корабля должен твердо помнить звездную карту, уметь определять основные навигационные созвездия и уверенно находить опорные звезды, — отметил летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.

Как уточняется, в основе его книги лежит методика изучения звезд, разработанная ведущим инженером Центра подготовки космонавтов Анатолием Чигириновым.

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книгимузей космонавтикисозвездие
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