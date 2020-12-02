Музей космонавтики представит новую книгу для детей об изучении созвездий

Фото: Музей космонавтики

Столичный музей космонавтики представит новую книгу для детей «Сказки звездного неба», созданную космонавтом Сергеем Рязанским. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Презентация начнется 7 декабря в 12:00.

В книге описаны познавательные истории о звездах и созвездиях, включая зодиакальные созвездия. Желающие смогут посмотреть трансляцию и принять участие в розыгрыше книги на канале музея и в профиле издательства «CLEVER» в соцсети Одноклассники.

— Знать звездное небо нужно каждому космонавту. Небо — это наша сфера деятельности, временная среда обитания и своего рода рабочее место. Чтобы безошибочно ориентироваться в космосе, да к тому же в условиях ограниченного поля зрения, экипаж космического корабля должен твердо помнить звездную карту, уметь определять основные навигационные созвездия и уверенно находить опорные звезды, — отметил летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.

Как уточняется, в основе его книги лежит методика изучения звезд, разработанная ведущим инженером Центра подготовки космонавтов Анатолием Чигириновым.

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