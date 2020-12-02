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Столичным педагогам открыли доступ к онлайн-проекту «Учебный день в музее»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичным педагогам открыли доступ к онлайн-проекту «Учебный день в музее»

Вероника Кузьминова

Город

Проект «Учебный день в музее», который позволял столичным педагогам проводить занятия вне стен школы, перевели в онлайн-формат. Урок в выставочном зале теперь может организовать любой учитель России.

Уточняется, что из-за эпидемиологической ситуации проведение «Учебного дня в музее» в очном формате решили приостановить на время. Проект перевели в цифровой формат. Каждый учитель может зайти на сайт «Учебного дня в музее», выбрать нужный предмет и бесплатно скачать материалы к уроку. Для изучения доступно 69 уроков по 20 предметам. Занятие проводится с использованием элементов экспозиции музеев.

— Перед учителями всегда стояла непростая задача ― привлечь и удержать внимание детей, сделать подачу материала максимально разнообразной, а сам учебный процесс увлекательным... В помощь педагогу московские музеи подготовили онлайн-материалы. В их числе описание и фотографии интересных экспонатов, результаты научных исследований и нестандартные задания для школьников, — пояснил начальник управления музейно-туристского развития агентства «Мосгортур» Иван Гринько.

В проекте участвуют 20 музеев. Например, Музей космонавтики подготовил урок по физике для семиклассников — им расскажут о свойстве газов. В свою очередь сотрудники Государственного биологического музея имени Тимирязева попробовали себя в роли преподавателей биологии. Их урок посвящен развитию растений, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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