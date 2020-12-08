Московские музеи проведут онлайн-экскурсии для школьников и студентов в декабре

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, улица Казакова, 18с2 Карта всех событий

Московские музеи проведут новые онлайн-экскурсии для школьников и студентов в декабре. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Одна из онлайн-экскурсий пройдет 10 декабря. Государственный музей спорта познакомит юных москвичей с историей советского футбола. Ребятам покажут трофеи лучшего голкипера XX века Льва Яшина — «Золотой мяч» и Серебряный олимпийский орден за вклад в развитие олимпийского движения. Музей проведет еще одно мероприятие 17 декабря. Ребятам расскажут о технических видах спорта.

Специальные мероприятия также подготовили музей «Бункер-42» и Музей истории телефона. Онлайн-экскурсии в этих учреждениях пройдут 16 и 18 декабря соответственно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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