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Погадаем по старинным русским обычаям
кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» / 1961

Погадаем по старинным русским обычаям

Вера Журавлева

Культура

Лучше узнать старинные русские традиции москвичам помогут онлайн-курсы, записаться на которые можно в декабре.

Те, у кого лежит душа к рукоделию, могут погрузиться в изучение народных традиций через прикладное творчество. Например, присоединившись к участникам курса по созданию тряпичной куклы «Козадереза». Онлайн-занятия ведет народный мастер России Майя Сысоева. Результатом будет тряпичная козочка в русском сарафане, которая может стать необычным подарком.

Тех, кому интересно глубже изучить традиции колядок, по понедельникам в 19:30 ждет курс по колядовым песням. Онлайн-занятия ведет создатель и преподаватель московской студии народного пения «Посолонь» Лада Корнеева. Участники курса учат колядки, разбирают их смыслы, будет и святочное онлайн-гадание. Запись на странице преподавателя в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: Становимся духовно богаче, изучая традиции

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