Шершавым языком плаката. Наглядная медицина СССР делала свое дело!

Фото: Виртуальная выставка «Мир детства в советском плакате»

Советские плакаты — часть истории нашей великой страны. Сегодня они вызывают хохот у молодых, ностальгию у старшего поколения, но... Но ведь это работало на практике и приносило реальные плоды!

— Можно сколько угодно смеяться над кажущейся примитивностью этой агитационной продукции, но она очень активно работала на профилактику массы заболеваний и, как ни парадоксально, поднимала общую культуру, — рассказывает терапевт Ольга Парщикова. — Плакат «Мойте руки перед едой» можно было увидеть даже в самой захудалой столовой. Потом мы отказались от этого «примитива», переросли его. И что? В этом году коронавирус заставил нас вспомнить это правило. Любой врач подтвердит: количество желудочно-кишечных инфекций в этом году снизилось в Москве в разы! А почему? Просто люди снова начали мыть руки! В советские времена медицина была бесплатной для населения и, конечно, государству обходилась недешево. Именно поэтому одним из самых мощный направлений здравоохранения была профилактика.

Люди меньше болеют — не так убиваются участковые врачи, не перегружены больницы. Лучше вообще не болеть! Поэтому на производствах и в школах обязательно были медкабинеты, флюорография была обязательна — сколько бы по этому поводу ни шутили остряки, эти действия помогли победить туберкулез. В случае возникновения очага эпидемии туда направлялся настоящий десант медиков. И появлялся новый плакат!

СИЛОЙ ТАЛАНТОВ

Первые плакатыагитки в 1920-е годы призывали к борьбе с расплодившимися паразитами.

Но в конце 1910-х — начале 1920-х годов началась эпидемия сыпного тифа, а затем пандемия холеры.

Решение об издании агитационной литературы было принято в 1919 году Совнаркомом. Придумка оказалась результативной. Появились и первые «звезды» противоэпидемических плакатов — художники Виктор Дени, Оскар Грюн, Михаил Черемных.

К плакату последнего написал стихи Владимир Маяковский, поэтически описав значение чистого белья для борьбы с тифом. Уже к концу 1920 года было издано 6,5 миллиона агитплакатов!

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