Главархив открыл выставки новогодних открыток на трех бульварах Москвы

Фото: Открытка. Художник Л. Похитонова, 1985 год / Главархив

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

На Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах начали работать уличные выставки Главархива Москвы, на которых представлены отечественные новогодние открытки с начала 1900-х годов до второй половины 1980-х годов. Среди открыток — дореволюционные рождественские карточки, почтовые поздравительные бланки военного времени, открытки, отражающие важные события Советского Союза. Например, полет Юрия Гагарина в космос, освоение Крайнего Севера, развитие транспорта, рост популярности вокально-инструментальных ансамблей (ВИА).

Новогодней открытке в России больше 100 лет. Есть мнение, что первую русскую новогоднюю открытку нарисовал художник Николай Каразин (1842–1909). По другой версии, ее создателем был действительный член и директор библиотеки Императорской Академии художеств Федор Бернштам (1862–1937).

Фото: Открытка. Художник В. Пирк, 1962 год / Главархив

После прихода советской власти Рождество и Новый год утратили статус праздников. Исчезли и открытки с пожеланиями любви и счастья. Главный символ зимних торжеств дореволюционной России оказался забыт. В 1920–1930-е годы новогодние открытки в СССР практически не выпускались, да и сам праздник особенно не отмечался — с 1930 по 1947 год 1 января был обычным рабочим днем. Только в 1939 году московское издательство «Изобразительное искусство» выпустило небольшим тиражом открытку «С Новым годом».

Фото: Художник неизвестен, 1907 год / Главархив

Массово советские поздравительные открытки начали вновь выпускать в 1953 году. В основном их печатали на фабрике «Гознак», где лучшие художники создавали теплые, живые и красочные сюжеты. Самыми привлекательными образцами подобной продукции были открытки на новогоднюю тему.

Фото: Художник Г. Лебедев, 1967 год / Главархив

Расцвет советской новогодней открытки пришелся на 1960–1970-е годы. В этот период такие мастера, как Владимир Зарубин, Иван Дергилев, Владимир Четвериков начали изображать рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой и других сказочных персонажей: мишек, лисичек, зайчиков, бельчат и многих других животных.

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