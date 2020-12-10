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Онлайн-выставка о полетах на Луну открылась в Музее космонавтики
Фото: pixabay.com

Онлайн-выставка о полетах на Луну открылась в Музее космонавтики

Ксения Монахова

Культура

Музей космонавтики открыл онлайн-выставку «Межпланетные полеты до Луны и дальше». Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

На выставке можно будет узнать о первых лунных аппаратах, полете человека на Луну. Помимо этого, в рамках онлайн-мероприятия участники смогут узнать о межпланетных миссиях и возможностях развития космической отрасли.

— На ней представлены артефакты Музея космонавтики, архивные фотографии и документы о «Луноходе-1», которые в 2020 году рассекретил Роскосмос, а также тексты и видео с комментариями научных сотрудников Музея космонавтики, — говорится в сообщении.

Посмотреть онлайн-выставку может любой желающий на официальном сайте Музея космонавтики в разделе «Виртуальные выставки».

Музей космонавтики — один из самых крупных научно-технических музеев страны. Он входит в тройку самых посещаемых музеев столичного департамента культуры.

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