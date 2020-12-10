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Онлайн-экскурсия по выставке «Москва и москвичи» пройдет на mos.ru 10 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Онлайн-экскурсия по выставке «Москва и москвичи» пройдет на mos.ru 10 декабря

Юлия Ямпольская

Город

Онлайн-экскурсию по выставке «Москва и москвичи» проведет для горожан галерея Александра Шилова на портале mos.ru. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что трансляцию можно будет увидеть на сайте, а также на страницах в соцсетях в четверг, 10 декабря, в 16:00.

Так, сотрудник фондово-экспозиционного отдела Мария Остроумова расскажет зрителям о том, как писали портреты режиссера Эльдара Рязанова, актера Сергея Шакурова, хирурга Владимира Федорова, предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия, а также генерального конструктора Московского института теплотехники Юрия Соломонова.

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