Маршрут по купеческим местам Москвы появился на платформе Russpass

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Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Туристический сервис Russpass вместе с медиаплатформой #Москвастобой подготовил тематический маршрут «Москва купеческая». С его помощью горожане смогут без гида устроить себе интересную экскурсию по городу.

Отмечается, что москвичи пройдут по центральным улицам столицы, а также по району Замоскворечье, где обычно селились самые богатые и влиятельные купеческие семьи.

Маршрут включает в себя 12 остановок. Прогулка начинается около храма во имя священномученика Климента Папы Римского на улице Пятницкой. Он является единственной церковью в городе, которая смогла полностью уцелеть после пожара 1812 года.

Следующей точкой будет доходный дом владельца мыловаренногозавода купца Владимира Бони на улице Пятницкой. Этот особняк в стиле неоклассики построили в 1911 году по проекту архитектора Сергея Жарова. Здание является одним из самых высоких в районе.

Далее маршрут приведет горожан к павильону станции метро «Новокузнецкая», где на месте наземного вестибюля с XVI века и до 1934 года находился храм Параскевы Пятницы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во время прогулки жители столицы также увидят особняк купцов Варгиных, которые разбогатели на продаже варежек, роскошный изумрудный доходный дом меховщика Ильи Гальперина, городскую усадьбу «колбасного короля» Николая Григорьева и другие достопримечательности города.

Закончить экскурсию москвичи могут в парке «Зарядье», который находится на историческом месте. Там до XVI века стоял крупный торговый посад, в котором жили ремесленники и купцы.

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