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Новая экскурсия проекта #Москвастобой расскажет об автомобилях и архитекторах
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Новая экскурсия проекта #Москвастобой расскажет об автомобилях и архитекторах

Виктория Родимкина

Город

На сайте проекта #Москвастобой столичного комитета по туризму опубликовали новую экскурсию «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи», которая посвящена автомобилям, инженерам и архитекторам, а также символам эпохи советского авангарда.

Автобусное сообщение было организовано в столице в 1908 году, но оно быстро пришло в упадок. В частности, из-за отсутствия специальной инфраструктуры. Остро встал вопрос строительства гаража, который отвечал бы всем требованиям.

Так, в конце 1926 года был заложен Бахметьевский гараж, где теперь располагается Еврейский музей и центр толерантности. Здание, возведенное по проекту Константина Мельникова, было новаторским для того времени.

Во время экскурсии пользователи смогут познакомиться с эпохой советского гаражного строительства, а также узнать, как во время службы в автомобильной роте в Петрограде встретились Владимир Маяковский, Осип Брик и Виктор Шкловский.

Помимо этого, специалисты расскажут историю о подарке, который Маяковский сделал Лиле Брик, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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