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Памяти Александра Курляндского
Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Памяти Александра Курляндского

Вечерняя Москва

Культура

21 декабря в Москве после долгой болезни скончался Александр Курляндский — писатель и сценарист, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!».

Трудно представить, что было бы, не уйди строитель по профессии Александр Курляндский в творчество. Строил бы! Как строил совсем молодым ракетные площадки. Может, переключился бы на строительство домов — как выпускник факультета теплогазоснабжения и вентиляции МИСИ. Правда, что-то другое, что жило в нем вне получаемой профессии, давало о себе знать еще в студенческие годы — когда начались капустники и стенгазеты, где без веселого слова Курляндского невозможно было обойтись.

Потом были тексты для университетского театра и КВН… В итоге творчество перевесило. Уже в начале 1960-х годов он все же выбрал литературу.

Оказался более чем кстати в «Крокодиле» и «Юности», появился на страницах «Литературки»… Юмор был в Курляндском неугасим, причем смешное он не придумывал, а «сканировал» из жизни, посмеиваясь над такими чертами, как жадность и трусость, фанфаронство и зависть. Уже став достаточно известным, он начал сотрудничать с киножурналом «Фитиль», а в конце 1960-х получил предложение, которое сначала не воспринял как судьбоносное: ему, Аркадию Хайту и Феликсу Камову предложили поработать над сценарием мультсериала «Ну, погоди!». История о том, как Волк-хулиган преследует милашку Зайца, стала хитом с любопытно расставленными акцентами: Волка-бедолагу зрители в основном жалели, а Заяц-прохиндей неизменно выходил сухим из воды лишь потому, что обладал потрясающим везением. В чертах обоих героев угадывались замашки человеческие, а выход каждой серии «Ну, погоди!» становился событием.

Популярность главного советского мультика несколько затмевала другие потрясающие анимационные фильмы, в создании сценариев к которым Курляндский принимал непосредственное участие.

В олимпийский год появилась лента «Баба-Яга против» — вообще новое слово в советской анимации, потом — «Великолепный Гоша», «О, море, море!» и «Возвращение блудного попугая», очень смешной мультик, разошедшийся на цитаты. И за всем этим стоял он — талантливый и скромный человек, уход которого — горькая потеря для культуры.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ АЛЕКСАНДРА КУРЛЯНДСКОГО.

ДОСЬЕ

Александр Курляндский родился в 1938 году. Автор книг для детей и юношества, он писал и для взрослых, известен как создатель блистательных сценариев для анимационных лент. Член Союза кинематографистов РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии СССР в области литературы, искусства и архитектуры, а также премий «Золотой теленок» «Литгазеты».

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