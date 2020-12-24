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Работы художников собрали миллионы рублей на торгах
Фото: Пресс-службаМоскомархитектуры

Работы художников собрали миллионы рублей на торгах

Василиса Чернявская 

Культура

Благотворительный аукцион, инициированный главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым, собрал более четырех миллионов рублей. Средства будут направлены одному из фондов помощи детям-сиротам.

На онлайн-торги на площадке «Литфонда» были выставлены 34 лота. В нем участвовали работы Сергея Кузнецова и финалистов Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика». Итоговая сумма торгов составила 4,26 миллиона рублей. 25 работ Сергея Кузнецова были проданы на общую сумму 3,98 миллиона рублей. Наибольший интерес участники проявили к картине «Собор Святого Павла, Лондон», написанной в технике акварели в 2018 году. Ее итоговая цена составила 380 тысяч рублей.

— Хотел бы поблагодарить всех, кто присоединился к нашей благотворительной акции. Идея оказалась очень успешной, и я думаю, что такие аукционы можно проводить в будущем регулярно, — отметил Сергей Кузнецов.

Значительная часть работ Сергея Кузнецова, средства от продажи которых пойдут фонду, посвящена двум любимым городам — Москве и Венеции. Почти каждая акварель представляет какое-то важное для автора событие или место. Лоты были разыграны за неполные три часа, ставки на некоторые из них были очень высоки, а претендентов на каждую живописную позицию набиралось по несколько десятков.

На онлайн-торгах были также представлены работы Сергея Кузнецова, посвященные необычным ракурсам различных улиц Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Акварели, на которые автора вдохновило путешествие по Индии, живо передают колоритную, бурлящую жизнь ее улиц.

В роли аукциониста выступил эксперт аукционного бизнеса и президент компании Bidspirit.com Александр Кислевский. Именно на этой платформе проходила онлайн-трансляция торгов. Собранные средства направят в независимый благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас». Он помогает воспитанникам детских домов, школ-интернатов и домов ребенка; выпускникам сиротских учреждений; приемным семьям, в том числе взявшим на воспитание детей с особенностями развития, и семьям группы риска. Сергей Кузнецов подчеркивает, что в нынешних условиях работу фонда можно назвать трудоемкой, именно поэтому помощь ему сейчас нужна как никогда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Тульчинская, директор фонда «Здесь и сейчас»:

— Подобную акцию мы проводим впервые. Результаты этого аукциона для меня совершенно ошеломительные! Я очень благодарна и Сергею Кузнецову в первую очередь, и всем тем людям, которые поддержали нас, покупая его картины, и организаторам аукциона, конечно. Для меня очень важно, что это не просто прямые пожертвования на работу фонда, а именно то, что они пришли к нам через любовь людей к искусству. Собранная сумма очень поддержит нас в наступающем году, подробный отчет о расходовании средств по всем программам фонда будет доступен на нашем сайте.

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