Работы художников собрали миллионы рублей на торгах

Фото: Пресс-службаМоскомархитектуры

Благотворительный аукцион, инициированный главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым, собрал более четырех миллионов рублей. Средства будут направлены одному из фондов помощи детям-сиротам.

На онлайн-торги на площадке «Литфонда» были выставлены 34 лота. В нем участвовали работы Сергея Кузнецова и финалистов Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика». Итоговая сумма торгов составила 4,26 миллиона рублей. 25 работ Сергея Кузнецова были проданы на общую сумму 3,98 миллиона рублей. Наибольший интерес участники проявили к картине «Собор Святого Павла, Лондон», написанной в технике акварели в 2018 году. Ее итоговая цена составила 380 тысяч рублей.

— Хотел бы поблагодарить всех, кто присоединился к нашей благотворительной акции. Идея оказалась очень успешной, и я думаю, что такие аукционы можно проводить в будущем регулярно, — отметил Сергей Кузнецов.

Значительная часть работ Сергея Кузнецова, средства от продажи которых пойдут фонду, посвящена двум любимым городам — Москве и Венеции. Почти каждая акварель представляет какое-то важное для автора событие или место. Лоты были разыграны за неполные три часа, ставки на некоторые из них были очень высоки, а претендентов на каждую живописную позицию набиралось по несколько десятков.

На онлайн-торгах были также представлены работы Сергея Кузнецова, посвященные необычным ракурсам различных улиц Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Акварели, на которые автора вдохновило путешествие по Индии, живо передают колоритную, бурлящую жизнь ее улиц.

В роли аукциониста выступил эксперт аукционного бизнеса и президент компании Bidspirit.com Александр Кислевский. Именно на этой платформе проходила онлайн-трансляция торгов. Собранные средства направят в независимый благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас». Он помогает воспитанникам детских домов, школ-интернатов и домов ребенка; выпускникам сиротских учреждений; приемным семьям, в том числе взявшим на воспитание детей с особенностями развития, и семьям группы риска. Сергей Кузнецов подчеркивает, что в нынешних условиях работу фонда можно назвать трудоемкой, именно поэтому помощь ему сейчас нужна как никогда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Тульчинская, директор фонда «Здесь и сейчас»:

— Подобную акцию мы проводим впервые. Результаты этого аукциона для меня совершенно ошеломительные! Я очень благодарна и Сергею Кузнецову в первую очередь, и всем тем людям, которые поддержали нас, покупая его картины, и организаторам аукциона, конечно. Для меня очень важно, что это не просто прямые пожертвования на работу фонда, а именно то, что они пришли к нам через любовь людей к искусству. Собранная сумма очень поддержит нас в наступающем году, подробный отчет о расходовании средств по всем программам фонда будет доступен на нашем сайте.

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