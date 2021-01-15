Жены Бориса Грачевского: равнодушие, измены, суды

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Со своей первой женой Галиной будущий сооснователь киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский познакомился еще в юности, когда работал грузчиком в киностудии. Пара расписалась в 1970 году, а уже через два года родился их первенец Максим, еще через семь лет — дочка Ксения. Пара прожила в браке 35 лет, и, по словам режиссера, все эти годы он вспоминает с теплотой. Со стороны отношения супругов многим казались идеальными, потому уход Грачевского из семьи оказался полной неожиданностью. Сам худрук рассказывал, что какой-то одной конкретной причины развода с женой не было, скорее, это была общая утрата интереса людей друг к другу. Грачевского, как человека искусства, обижало равнодушие к нему как «к художнику». Ему казалось, что внимание Галины должно было вернуться после взросления детей, но, к сожалению, этого так и не произошло.

Фото: youtube.com

Развод тяжело сказался на отношениях Грачевского с детьми. Если сын Максим занял позицию нейтралитета и пытался не вставать на сторону ни одного из родителей, то дочь Ксения прекратила любое общение с отцом и даже уволилась из «Ералаша», заявив, что ей тошно смотреть на фотографии Грачевского с «молодыми девицами». Впрочем, сам родитель говорил, что отношения испортились еще до развала семьи, когда он уволил Ксению из журнала и даже называл девушку «Иудой».

Другой причиной развода СМИ считают вторую жену худрука, 24-летнюю харьковскую актрису Анну Панасенко, которая была даже младше его дочери. Молодые заключили брак в 2010 году, а первые годы их отношения были яркими и счастливыми. Грачевский рассказывал о своей любви, о том, что не ощущает разницы в возрасте с молодой женой и годы никак не влияют на их отношения. В 2012 году у пары родилась дочь Василиса, а через какое-то время в Сети появилось видео, где Анна целуется с молодым человеком. Вскоре после этого, в 2014 году, супруги подали на развод.

Фото: Александра Краснова / ITAR-TASS

Анна и Борис называли разные причины развала отношений. Режиссер жаловался, что молодая жена с головой ушла в клубную жизнь: бросала маленькую дочь на него и бабушку и уходила развлекаться. Анна же говорила, что супруг не давал ей возможности заниматься карьерой, насмехался над ее попытками и низко оценивал ее профессиональные способности. Развод пары проходил громко и со скандалами — Анна хотела оставить себе громкую фамилию, однако Грачевский добился, чтобы она вернула девичью. Также после долгих судебных разбирательств режиссер добился разрешения видеться с дочкой.

Последней женой Грачевского в 2016 году стала 30-летняя актриса и певица Екатерина Белоцерковская. Худрук признавался, что счастлив в этом браке, и в подтверждение тому весной 2020 года молодая супруга подарила ему сына Филиппа, которого, по словам Грачевского, они «родили сами».

Фото: АГН «Москва»

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Работал токарем, затем техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на Киностудию имени Горького грузчиком. Позже Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал новую — «Ералаш».

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

Умер 14 декабря в возрасте 71 года от коронавируса.

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