Какие выставки и программы готовят московские музеи

Инженер Музея Москвы Андрей Большов осматривает экспонаты выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Открывшись в ноябре, она была закрыта из-за пандемии. Сегодня она стала доступнее для всех поклонников авангарда / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С 22 января в столице снимаются некоторые ограничения, которые вводились для предотвращения распространения коронавируса.

От антипандемийных мер музеи пострадали больше других учреждений культуры: если театры и кинотеатры пусть и не в прежних масштабах, но принимали зрителей, то музейные залы заскучали совсем. Но сегодня тут царит радостное предчувствие встречи. Ощущается оно и в Музее Москвы.

На припорошенных снегом дорожках видна цепочка следов, ведущая к дирекционному корпусу. Они — точно доказательство жизни, линия на кардиомониторе: в ситуации, когда доходы музеев на 50 процентов состоят из прибыли от продажи билетов, след каждого посетителя — на вес золота. Чем больше следов, тем лучше. Как их станет не счесть, будет совсем хорошо.

Правда, в Музее Москвы не жаловались на обстоятельства, стараясь разглядеть и в непростой ситуации плюсы. Например, рассказывает директор Музея Москвы Анна Трапкова, в ноябре прошлого года тут открылась выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которую очень долго и кропотливо готовили.

— Когда через несколько дней работы она вынужденно закрылась, мы решили попробовать договориться с партнерами и продлить ее. Поскольку экспонаты представляли более 40 институций и частных коллекций, задача казалась нереализуемой. Но все пошли навстречу, и благодаря дружеской поддержке мы задачу выполнили. И выставка стала настоящим «блокбастером отечественного производства», — рассказала Трапкова.

Пандемия на многое заставила посмотреть иначе. Например, ныне эксперты предрекают конец масштабным международным выставкам-блокбастерам, требующим огромных расходов. Договориться с коллегами из своей страны проще, чем с музейщиками из-за рубежа, те же «блокбастеры» в сложные времена лучше собирать дома.

Еще один неоднозначный итог карантина — эксперимент с онлайн-форматом. С одной стороны, музейщики с первого дня ухватились за «цифру» как за спасательный круг. Но уже после первой волны коронавируса стало понятно, что «вывезти» всех цифра не сможет.

— Ничто не заменит прямого контакта между музеем и зрителем, — уверена Анна Трапкова. — Для посетителя важны общение, опыт пребывания в музейном пространстве. А для жизни в городе музейные выставки, маркеты, ярмарки, спектакли — важнейшая часть досуга! Воссоздать эту жизнь через экран монитора нельзя.

Так что часть культурных институций, в том числе некоторые частные галереи, ко второй волне карантина отказались от присутствия в онлайне. Зато положительные стороны цифровизации ощутили те музеи, где просветительская деятельность была представлена лекториями. Рост образовательного сегмента, по некоторым данным, за карантин увеличился в 2,5 раза! А это значит, что все музейные лекции наконец нашли благодарную публику и даже привлекли новых зрителей.

— Такого интереса к нашим дискуссиям мы раньше не могли добиться в офлайне, — рассказывает директор. — Одна из посетительниц нашего детского центра вообще живет в Канаде.

Но каких бы высот музейщики ни достигли в онлайне, офлайн-открытия они очень ждут. Новая Третьяковка в этом году масштабно представит работы Роберта Фалька, в ГМИИ имени А. С. Пушкина в марте покажут инсталляцию пионера видеокарта Билла Виолы «Море безмолвия», а в Историческом музее — гравюры Дюрера. Ну а в Музее Москвы вас попрежнему ждет «ВХУТЕМАС»!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Богатырев, директор государственного музея А. С. Пушкина:

— Мы прекрасно понимали, насколько ситуация может быть серьезна, что все принятые меры необходимы и обоснованны, но мы все каждый день ждали этой новости, потому что самое страшное для музея и для музейщиков — это отсутствие посетителей.

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