Приятен треск винила: почему грампластинки снова становятся популярными

Анастасия Лебедева в магазине винила «2B Record» подбирает очередную пластинку для своей коллекции / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москвичи стали все больше интересоваться винтажными вещами. Так, спрос на виниловые пластинки вырос на 56 процентов за год. Первую виниловую пластинку на 45 оборотов в минуту в феврале 1949 года выпустила американская компания RCA. «Вечерка» побывала в одном из музыкальных магазинов столицы и узнала все или почти все про винил.

Практически в любой точке Москвы можно приобрести грампластинки. Например, у «Тульской» зайти в VinylTime, на «Китай-городе» посетить «Мир кино», Dig на Старой Басманной, «Новое Искусство» на «Трубной» или VinylMarket на «Арбатской». Но самый большой и один из самых старых магазинов винила в Москве расположен неподалеку от станции метро «Университет». Во дворе одного из домов под неприглядной вывеской «Музыкальный магазин» находится вход в самый большой столичный магазин винила «Звуковой барьер».

Уже на лестнице, которая ведет в подвальное помещение, расположены тысячи пластинок на самый разный вкус. Многие из них не запакованы и продаются дешево — чуть ли не по 20 рублей. Но уже спустившись вниз, можно понять — культура винила жива! Вперед на несколько десятков метров стоят возвышающиеся до потолка полки, полностью заполненные винилом. Пластинки повсюду.

— Сегодня в Москве есть несколько групп людей, которые интересуются винилом. Это старые, проверенные слушатели, которые покупают только пластинки. И это молодые люди, которым очень интересно, но в руках они ничего подобного никогда не держали. И последние — просто любители музыки. Они покупают интересные издания своих любимых исполнителей, — рассказал эксперт винила, представитель магазина «Звуковой барьер» Михаил Якушенков.

По его словам, производство винила в мире сегодня возросло. Это связано с тем, что для людей покупка пластинок стала престижной и модной. В столице же сегодня можно приобрести все, что душе угодно. От полной коллекции советских пластинок до релизов современных исполнителей.

Кроме обычных граждан, магазин посещают и знаменитости. Например, музыкальный журналист Артемий Троицкий или диджей и музыкальный продюсер Нина Кравиц.

— Люди со звездным статусом и диджеи не только подбирают пластинку, например, для будущих композиций, но часто для себя, для души. Их можно в какой-то степени назвать коллекционерами, — отметил Якушенков.

По его словам, пока стриминговые сервисы не могли обеспечить должного физического контакта потребителя с музыкой, а CD-диски из-за большого их количества начали обесцениваться, стал возвращаться интерес к винилу. В начале 2010-х эта мода стала отчетливо заметна.

Мгновенная печать

Сегодня, кроме винила, популярность вернули и фотоаппараты с моментальной печатью, которые, казалось, остались в прошлом.

Последние вздохи «поляроиды» издавали еще в 1990-х, когда на смену им начали приходить современные цифровые камеры, которые становились все дешевле и доступнее. Но, как и в случае с винилом, люди любят физические носители, «цифра» лишает возможности потрогать, прикоснуться. С начала 2010-х новые модели «поляроидов» вновь начали поступать в специализированные магазины, где их можно легко приобрести и по сей день.

Винтажный и модный

Определенную востребованность имеет и винтажная одежда.

Конечно, по общему количеству различных винтажных магазинов Москва уступает большинству европейских городов, однако их за последнее время появилось немало. Главное — уметь отличать по-настоящему хорошую винтажную вещь от старья и безвкусицы. Нужно помнить, что такая одежда должна быть исключительной, важен производитель. Кстати, как бы вам ни казалось обратное, «винтажный» совсем не значит «антикварный».

Неожиданная покупка

Кассеты VHS (Video Home System) уже кажутся нам чем-то очень старым, предметом совершенно другой, ушедшей эпохи.

Но, наверное, у каждого завалялось несколько таких. Это те самые кассеты с боевиками 1980–1990-х с монотонными переводами Леонида Володарского и Михаила Иванова. Но их уже давно заменили DVD-носители. Однако VHS-формат в наши дни также становится популярным среди любителей ушедшей эпохи и винтажа и просто у людей, которые испытывают ностальгию по 1980-м и 1990-м.

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