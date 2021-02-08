Диджей раскрыл формулу успеха и популярности

Диджей Евгений Рудин и волонтеры Дмитрий Второв и Андрей Клещев (слева направо) на встрече с детьми из семейного центра «Косино-Ухтомский» / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Известный диджей Евгений Рудин посетил столичный семейный центр «Косино-Ухтомский». Встреча в рамках проекта Департамента труда и соцзащиты населения Москвы «Давай дружить» прошла накануне выходных.

В этом центре временно проживают дети, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. Несмотря на все сложности, которые ребятам уже довелось пережить, они не потеряли интерес к жизни и очень хотят узнавать новое и развиваться. Встречу с диджеем Евгением Рудиным помогли организовать волонтеры, которые регулярно приезжают к воспитанникам центра. Поначалу ребята очень стеснялись DJ Грува (Евгения Рудина), но в ходе общения наладился открытый диалог.

Евгений рассказал детям о своем профессионалом пути в качестве музыканта.

— В детстве меня родители отдали в музыкальную школу, стал заниматься на фортепиано. После окончания общеобразовательной школы переехал в Мурманск, потом — в Санкт-Петербург. Решил, что буду всего добиваться сам, — рассказал музыкант.

Первое время диджей жил у друзей, приходилось даже ночевать у консьержек. Но желание развиваться и четкая цель в жизни в итоге сделали его популярным и востребованным. Важную роль, по мнению Евгения, играют не деньги, а знакомства. Поэтому один из советов, который он дал ребятам, — больше общаться, не стесняться знакомиться с людьми.

А еще, отметил диджей, очень важно заниматься именно тем, что нравится.

— Я люблю свое дело: как познакомился с музыкой в 5 лет, так и иду по этой дороге, не меняя ее. Я шел к тому, чтобы музыку дарить людям, дарить им позитив и счастье. Я не делал это для того, чтобы стать знаменитостью, а хотел, чтобы люди, которые услышали мою композицию, сказали: мне нравится, ты отвечаешь моей душе, — сказал он.

Евгений Рудин смог по-настоящему вдохновить ребят.

— Мне очень понравилась встреча с диджеем, — поделилась воспитанница центра Мария. — Было немного страшно сначала, ведь это известный человек, и мы с ним просто так разговариваем. А потом я поняла, что он говорит с нами честно, не притворяясь.

А воспитанник Сергей заинтересовался музыкальной школой диджея, куда Евгений пригласил ребят на мастер-класс.

— Вдруг я там что-то смогу попробовать и вдруг у меня получится, — добавил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Маковеева, директор семейного центра «Косино-Ухтомский»:

— Такие встречи очень нужны нашим детям. Общение живое, рассказ, что у любого трудности, и всегда их можно преодолеть — мотивирует! Евгений эмоционально и практично дал много вариантов детям, как можно реализовать свою мечту. Конечно же, поразили его открытость и готовность дружить, встречаться.

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