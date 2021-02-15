По намоленным местам: благодать калужских монастырей испокон веков притягивает верующих

Фото: Гришкин Денис / АГН «Москва»

В историческом парке «Россия — моя история» представили документально-исторический фильм о ныне здравствующем самом почитаемом старце — Илии. Он является духовником Оптиной пустыни — монастыря в Калужской области, который по сей день притягивает паломников из столицы. Что же интересного житель мегаполиса может найти за древними стенами близких к Москве обителей, разбирался корреспондент «Вечерней Москвы».

Калужская область по праву может называться центром русского паломничества. Немногие регионы могут похвастаться таким количеством знаменитых на всю страну монастырей.

Свято-Пафнутьев Боровский, Черноостровский женский, Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихонова пустынь — поток верующих в эти места практически не иссякает. Но сильнее всего паломников притягивает Введенский мужской монастырь — Оптина пустынь.

Центр русского старчества

Относительно небольшой Введенский монастырь, в первые века своего существования не выделявшийся своими подвижниками или святыми, в полную силу расцвел в XIX веке. Подъем патриотических чувств после победы над Наполеоном, когда воинство освещалось чудотворными иконами, заставил общество вновь обратить взор на древние духовные традиции. Так, благодаря деятельности просветителей Паисия (Величковского) и Московского митрополита Платона (Левшина) было возрождено старчество — обычай подвижничества и духовного наставничества. Старцы избирались из числа братии самими монахами. Именно они прославили Оптину пустынь.

В самой обители феномен старчества определяют как особый духовный талант, который апостол Павел называл даром рассуждения. «Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству; но кто вошел бесстрастие и принял дар рассуждения», — писал преподобный Петр Дамаскин.

Самый знаменитый из оптинских старцев — Амвросий, родившийся в год начала Отечественной войны с Наполеоном и почивший в 1891-м. Сегодня он причислен к лику святых. И по сей день в обители бережно хранят память о людях, что посещали Оптину ради беседы с Амвросием. В Оптиной бывали славянофилы — Киревский, Хомяков, Аксаковы, Тютчев, Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский. Последний под впечатлением встречи с Амвросием написал своего старца Зосиму в романе «Братья Карамазовы». Все они желали услышать слово монаха-прозорливца, получить от него наставление. Но не только. Сам дух места их пленял.

«Я заезжал по дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там царствует. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей», — писал в одном из своих писем Николай Гоголь.

Старцем часто называют и нынешнего духовника братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина). Он один из немногих современных российских монахов, имеющих продолжительный опыт жительства в Афонских греческих монастырях, что считаются одними из самых чтимых в православном мире. Служение схиархимандрита — это продолжение благочестивой традиции старчества на Руси.

Большинство сегодняшних посетителей обители, подобно русским классикам, в Оптину заезжают мимоходом или одним днем в выходные. Паломники хотят почтить память святых подвижников и попросить помощи, молитвенного заступничества.

С миром или от мира

Постоянно прибывающие автобусы и частные автомобили привозят к воротам монастыря все новых и новых паломников. Поневоле задумываешься: монашеская ли это обитель или же центр духовного туризма? Вопрос не праздный. Еще в начале прошлого века, когда страна погрузилась в смуту Октябрьской революции, опасения относительно будущего монашества высказывал Феофан Затворник. Он и другие прозорливые из братии говорили, что приближаются страшные времена, когда монастыри опустеют. Пророчества эти едва не сбылись — когда укрепилась советская власть и верующим пришлось уйти в тень. Но потом церковь вновь возродилась. Так что сегодня в монастыре вновь живут монахи, а сама Оптинская обитель остается одной из самых почитаемых в России.

— Если монастырь совсем близко соприкоснется с мирской жизнью, он отдалится от своего главного назначения — спасения души и молитвы. С другой стороны, если мы закроем ворота для мирских людей и сосредоточимся только на себе, будем беречь и спасать только себя, то оттолкнем людей. Обитель так перестанет развиваться. В монастыре формируется атмосфера покаяния. Здесь нужны благословение Божие и мудрость, — говорит один из насельников обители, игумен Лаврентий. Среди послушаний, которые он несет, — обязанности руководителя экскурсионной службы. Отец Лаврентий часто сам беседует с прибывающими в монастырь.

Издалека Оптинская обитель похожа на неприступную твердыню — покой монахов оберегает мощная стена с башнями, оставшаяся еще с XVIII века. Однако пустынь никогда не была крепостью, предназначенной для защиты от внешнего врага. Стена — это, скорее, символическая граница, которая отделяет уединенное пребывание насельников от мира. Паломники же могут попасть в обитель через главный вход — Святые ворота.

Здесь, на границе между жизнью мирской и монашеской, то и дело появляются насельники обители — духовные наставники паломников. Они встречают гостей и в неспешных прогулках по пустыни делятся своей мудростью. Для организованных групп паломников проводят экскурсии по монастырю. Обязательная часть обзорной программы — посещение Введенского собора, где находятся мощи преподобного Амвросия и монастырский некрополь.

Отец Илиодор

Сегодня на монастырском кладбище много свежих могил — последствия эпидемии. Около одного из захоронений — гора цветов и дымящийся ладан. На кресте — фото пожилого человека с пронзительным взглядом. И не успевшая выцвести надпись: «Иеродиакон Илиодор (Гайриянц)». Преставился отец Илиодор в октябре прошлого года, на день памяти Иверской иконы Божией Матери. Сороковой день с его кончины пришелся на главный праздник обители — Введения во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В монастыре говорят, что в этом, безусловно, был Божий знак. Отец Илиодор прибыл в обитель в начале 90-х годов прошлого века. Иеродиакону было суждено стать одним из тех, чьими трудами Оптина пустынь снова возродилась.

На протяжении 30 лет отец Илиодор все свои силы отдавал служению церкви и тысячам паломников, мирян, которые приходили в Оптину со всего света. А примеров, когда монах, будучи в сане иеродиакона, становился бы духовным наставником, в истории церкви не так уж и много.

И после смерти отца Илиодора к его могиле продолжают приходить духовные чада. Они верят, что иеродиакон слышит их молитвы и вместе с оптинскими старцами прошлых лет молится за тех, кто просит помощи. В этом лучше всего раскрывается дух Оптиной: неразрывная связь ныне живущих и отошедших ко Господу.

Лев у ворот

У ворот Оптиной не раз появлялась мощная фигура Льва Толстого. Писатель бывал здесь в разные периоды своей жизни. Есть даже один забавный анекдот: якобы однажды писатель явился в монастырь в обличии простого странника, благо борода весьма способствовала сходству с простонародьем. Служка в монастырской гостинице не пустил дворянина в «благородное» отделение. Классику пришлось отправиться в простую ночлежку, где его сосед не давал ему спать всю ночь неистовым храпом. Старшая сестра писателя Мария Николаевна многие годы была духовным чадом преподобного Амвросия.

В Оптиной писатель был и после своего отлучения от церкви, незадолго до ухода из дома и смерти. «Поездка в Оптину все манит меня», — писал Толстой в своих дневниках. По воспоминаниям Марии Николаевны, писатель желал встретиться со старцами, но боялся, что его не примут — как отлученного. На встречу он так и не решился.

Тихая обитель

Уезжать из Оптиной придется, вероятнее всего, через Калугу, потому по пути есть смысл заехать в еще одну пустынь — Свято-Тихонову Успения Пресвятой Богородицы. Сюда приезжают поклониться преподобному чудотворцу Тихону. Основанный им монастырь связан с одним из самых ярких событий истории России — стоянием войска государя московского Ивана Васильевича на реке Угре в 1480 году. Это столкновение ознаменовало окончание зависимости Руси от золотоордынских ханов.

Фото: Пресс-служба Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

В ту пору на месте обители уже жили монахи, жаждущие спасать души вдали от мира. Иноков, помогающих воинам самодержца, изобразил ныне покойный русский живописец Павел Рыженко. Монахи стали частью масштабной диорамы, посвященной стоянию на Угре. Она доступна всем желающим во Владимирском скиту обители. Здесь же — памятник Ивану III.

Кажется, что само название пустыни — Тихонова — означает не только имя ее основателя, но и характеристику местной атмосферы. Не сказать, что в Оптиной намного громче, но в этой обители особая благостная тишина. Но не запустение! В дни престольных праздников в монастыре яблоку негде упасть от прибывающих со всей страны паломников, которые желают помолиться преподобному Тихону. Говорят, что вся история возрождения обители связана с чудесами. Так совпало, что в 1993 году восстанавливать пустынь было поручено монаху по имени Тихон. Сегодня он наместник монастыря. Но чувствуется и незримое присутствие основателя. По молитвам Богородицы и самого Тихона-чудотворца, как считает отец наместник, монастырь и был возрожден. Причем строительство приходилось вести в отчаянные времена — в начале и середине 90-х годов прошлого века: то не из чего строить, то некому.

— Я братии и трудникам всегда говорил: «Вы не беспокойтесь, начинайте делать, а там что-нибудь да выйдет». И правда! То вдруг находился благотворитель, который был готов подарить машину кирпича или рубероида, то приходили строители, — вспоминает сегодня отец Тихон.

Недалеко от монастыря есть еще один скит — Живоносного источника, который, по преданию, выкопал когда-то сам Тихон. Источник состоит из купели и родника с очень вкусной водой, за которой паломники приезжают из разных уголков страны.

Рассказывают, что в какой-то из спокойных дней, на который не приходилось никаких торжеств, в монастырь приехали двое крепких и дородных мужчин. Они слышали много восторженных отзывов о монастыре и решили с оказией заехать в обитель. Было лето, и погода стояла жаркая. В монастыре гости узнали о находящемся неподалеку источнике и купели. Разумеется, посетители были предупреждены, что вода весьма и весьма прохладная.

— Гости потом рассказали, как пришли в купель, а там уже какой-то старичок сидит, ноги в воду свесив. В монастырях они бывали нечасто, потому решили, что, наверное, так надо, и поздоровались со стариком. Спросили, что он тут делает. В ответ они услышали: греет для них воду. Мужчины были удивлены таким уровнем сервиса, окунулись, поблагодарили дедушку и пришли сказать спасибо. Пока рассказывали, увидели икону Тихона Калужского, который изображен молящимся внутри огромного дуба, рассеченного молнией, и в один голос чуть не кричат: «Да вот же он! Вот этот дед!» — историю эту очень любит рассказывать наместник отец Тихон.

Обе обители расположены в живописнейших местах — на берегу рек. А если поднять в воздух квадрокоптер, то устройство откроет фантастический панорамный вид. Ради этого стоит ехать в калужские монастыри хотя бы на несколько часов.

РЕПЛИКА

Не праздное шатание,а духовная работа

Марк, митрополит Рязанский и Михайловский:

— Первой известной нам паломницей стала равноапостольная княгиня Ольга, которая предприняла путешествие в Константинополь для поклонения его христианским святыням. Это было в те времена, когда Русь еще не приняла крещение и не стала христианской. Первой же, кто посетил Иерусалим, стала преподобная Ефросиния Полоцкая — в XII веке. В домонгольский период истории Руси поклониться местам, где ступала нога Христа, отправлялись многие выдающиеся представители духовного сословия и светской знати. Этому есть документальное подтверждение.

Фото: pixabay.com

Увы, была у этого явления и обратная сторона. Бывало, что паломничество становилось поводом для бродяжничества и уклонения от своих гражданских и семейных обязанностей, или же порождало гордыню и надменное отношение к тем, кто не был на Святой Земле. Поэтому в святоотеческой литературе много предостережений тем, кто желает ступить на путь паломничества. Мы, паломники XXI века, должны со вниманием и благоговением соблюдать наказы святых отцов, хорошо изучить и усердно следовать добрым традициям православного паломничества.

Очень верные слова были как-то сказаны митрополитом Коломенским и Крутицким Ювеналием. Он напомнил, что паломничество предполагает духовно-телесный подвиг, работу над собой, молитву. Это ведь вовсе не туристическая поездка за границу, да еще с послаблениями в соблюдении правил благочестия.

Сегодня во всем мире очень много святых мест, связанных с православной верой. Чтобы их посетить, может не хватить и всей жизни. Поэтому начать стоит со знаменитых святынь, находящихся в России, которых на нашей территории немало.

ТОП — 3

Самые популярные паломнические маршруты

— Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Здесь паломники и туристы могут услышать интересный рассказ об истории древней обители, посетить экспозицию ризницы «Древлехранилище эпохи Иоанна Грозного», а также Музей старцев — пещерные келии преподобного Симеона и архимандрита Серафима.

— Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Паломническое путешествие на Соловки лучше всего совершать с 1 июня по 30 сентября, когда открыта навигация и есть возможность добираться до монастыря по морю катером.

— Свято-Боголюбский женский монастырь во Владимирской области. Обитель расположена на территории уникального, единственного сохранившегося каменного дворцово-замкового комплекса эпохи домонгольской Руси. Здесь хранится Боголюбская икона Божией Матери.

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