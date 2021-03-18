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Едим бобы до мая: как питаться во время поста
Фото: pixabay.com

Едим бобы до мая: как питаться во время поста

Никита Миронов  

Культура

На днях верующие начали Великий пост, который продлится до 1 мая. «Вечерка» узнала у экспертов, какие ошибки люди допускают в пост и как их избежать.

Не исключайте белок

Многие люди в пост совсем исключают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное — оставляют.

— Такой подход точно приведет к проблемам со здоровьем. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион,— заявила кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Юлия Панова.

С ней согласна и диетолог Анна Кудрявцева.

— Белок — крайне важная составная часть любой клетки. Аминокислоты нужны организму для образования и восстановления тканей, гормонов, костей, хрящей и крови. По сравнению с жирами и углеводами, белок в теле не откладывается и не хранится. Поэтому человеку важно регулярно потреблять в пищу продукты, содержащие белки, — пояснила эксперт.

По ее словам, животный белок можно, а в период поста даже нужно заменить растительным. Он в больших объемах содержится в бобовых культурах. Прежде всего, это фасоль, чечевица, арахис и горох.

Также много белка в крупах и соевых продуктах.

— Поститься не следует людям, у которых есть проблемы с желудком, — добавляет диетолог Елена Соломатина. — Церковь, кстати, больным делает послабление. Если же ваш желудок нездоров, а соблюдать пост вы намерены, то лучше есть грибы: они отчасти заменяют мясо. Также рекомендую орехи и семечки.

Сочетайте с углеводами

Лучше всего сочетать растительные белки со сложными углеводами.

— Так, например, рис с фасолью и овощами надолго даст вам чувство сытости, — заявила Юлия Панова. — А вот с фруктами нужно поосторожнее: слишком большое количество фруктозы будет сильной нагрузкой на организм.

Забудьте про голод

Эксперт также советует не перебарщивать с ограничениями.

— Некоторые виды поста предполагают, например, голодание в отдельные дни, — рассказывает врач. — Но голодать я не советую. Сначала организм начнет «есть» жировую ткань и вы похудеете. Но потом он возьмется и за ткань мышечную, то есть вы в буквальном смысле слова начнете слабеть.

Готовьте правильно

Елена Соломатина, в свою очередь, советует правильно готовить блюда.

— Если вы готовите, то имеет смысл пользоваться кокосовым или оливковым маслом. Они меньше раздражают слизистую желудка и насыщают организм полезными микроэлементами, — пояснила Елена. — Советую продукты не жарить, а запекать или тушить: тогда в них сохраняется больше полезных свойств.

Помогайте организму

Член Международной ассоциации эндокринологов Вадим Крылов рассказал, что для поддержки организма в рацион желательно добавлять сырые овощи.

— Можно употреблять их в виде салата с парой столовых ложек оливкового масла , — сказал он.

Эксперт также советует принимать по время поста поливитамины, поскольку весной практически все мы страдаем от авитаминоза.

ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН НА ОДИН ДЕНЬ

ЗАВТРАК

Овсянка с фруктами или сухофруктами

ОБЕД

Щи из капусты, печеный или жареный картофель, овощные салаты

ПОЛДНИК

Винегрет или постные хлебцы

УЖИН

Каши с грибами и луком, зеленая стручковая фасоль

ПОЗДНИЙ УЖИН

Яблоко или апельсин

Можно есть. Свежие, соленые овощи и фрукты, крупы, злаки, хлеб, мед, орехи.

Нельзя есть. Продукты животного происхождения, выпечку, слишком соленые или сладкие продукты, алкоголь.

ЧТО ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ

— Мясо, рыба, птица: грибы, крупы, орехи, бобовые, цельные злаки

— Молоко и кисломолочные продукты: соевые продукты, компот, кисель

— Сладости: горький шоколад без добавления молока, сухофрукты, зефир, мед, домашнее варенье и фрукты

— Сливочное масло: авокадо

ИСКЛЮЧЕНИЯ

— 7 апреля. Праздник Благовещения. По уставу можно рыбу, а также немного вина.

— 20, 21, 27, 28 марта 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля.— Горячая пища с маслом.

— 24 апреля. Лазарева суббота — можно пищу с маслом и икру.

— 25 апреля. Вербное воскресенье — можно рыбу и вино.

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