«Противоречит психике»: чего категорически нельзя делать в Великий пост

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 марта в России начался Великий пост. В течение семи недель христианам предписано всячески ограничивать себя в приеме сытной пищи и иных излишествах. Чего именно нельзя делать в это время верующим людям, «Вечерней Москве» рассказал священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Великий пост — это не только время воздержания от определенной пищи, но и, что важнее, «пост души». Человеку в это время необходимо очищаться как физически, так и духовно, говорит Савченко. По его словам, особенно следует удерживаться от развлечений: различных увеселительных мероприятий, концертов, танцев и даже спортивных мероприятий.

В провокационные наряды облачаться не следует: в одежде, как отмечает клирик, тоже нужно иметь особую скромность на время поста.

Помимо прочего, на предстоящие несколько недель потребуется особый контроль над эмоциями. Так, от агрессии и негатива лучше отстраниться, предпочитая им смирение и кротость, сказал священник.

— Говоря о свадьбах в этот период, нужно понимать, что браки во время поста в принципе никогда не заключались. Свадьба — это праздник, та самая радость, от которой мы стараемся воздержаться. Поэтому церемонии бракосочетания лучше проводить либо до поста, либо после него, — порекомендовал он.

Разводы, продолжил Савченко, в принципе церковью не приветствуются, но если супруг изменил своему любимому и потерпевшая сторона доказала вину партнера, церковные власти могут благословить такой развод. Развестись в пост возможно, но, по мнению собеседника «ВМ», «надо терпеть столько, сколько возможно», оттягивая эту беду.

В заключение священник посоветовал налагать на себя ограничения поста постепенно, смиряя себя шаг за шагом, но не взваливая на плечи все бремя в одночасье.

— Обуздывать страсти должен каждый в своем состоянии. Детей, например, едва получится заставить ходить по струнке — это просто противоречит свойству их психики, — отметил Савченко.

Он добавил, что отказ от некоторых излишеств не повредит, а, наоборот, возместится с лихвой в будущем.

— Господь возвратит сторицей (стократно — прим. «ВМ») все усилия, которые человек прикладывает для духовного совершенствования, — резюмировал Савченко.

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