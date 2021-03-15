«Постись духом, а не брюхом»: названы традиции и поговорки Великого поста

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Период с 15 марта по 1 мая у православных христиан считается временем для духовного и телесного очищения. За 48 дней Великого поста постящиеся должны подготовиться к празднованию Пасхи. Об истории и традициях этих семи недель сообщил портал Nation News.

Согласно историческим данным, Великий пост считается одной из самых древних традиций верующих. Однако в каждой общине сами решали, сколько дней они будут поститься и от каких продуктов им нужно отказаться. Одни полностью переходили на режим «без еды», другие исключали на три дня молочные и мясные продукты.

Соблюдать пост 40 дней стали в IV веке. Эта цифра имеет особенное значение в библейской истории. Считается, что за этот период человек может духовно очиститься.

По традиции, в это время верующим рекомендовано чаще посещать богослужения, читать молитвы и духовные книги. Также в период «очищения» лучше всего совершать добрые поступки и уделять внимание нуждающимся. Нельзя ссориться с близкими или обижаться на кого-либо. Если же постящегося человека угостят запретной для него пищей, то ему не стоит отказываться, если он может обидеть этим другого.

Во время Великого поста желательно отказаться от праздников и вредных привычек. Если на этот период выпадает день рождения, то его следует отметить скромно. В эти дни, кроме Страстных четверга и пятницы, принято крестить детей.

С периодом «очищения» издревле связано множество примет. К примеру, считалось, что в первый постный день нужно выкинуть все старые вещи из дома. Чтобы не навлечь божий гнев за попытку подсластить жизнь, в крестьянских семьях нельзя было пить чай с сахаром.

За неправильное отношение к посту порицали поговорками: «С поста не мрут, а с обжорства мрут»; «Постись духом, а не брюхом»; «Во время поста и пища проста» и другими.

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