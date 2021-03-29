«Тоска», «На стриме», «В кольцах»: 18 театральных премьер ждут москвичей в апреле

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Театральный апрель 2021 года запомнится поклонникам Мельпомены надолго. Шутка ли — 18 премьерных постановок будет представлено на суд зрителей во второй месяц весны. Не в начале сезона, не к новогодним праздникам и даже не в марте… В апреле, когда не за горами легендарное восклицание «Занавес!» и уход на летние каникулы. Редакция «Вечерней Москвы» собрала все театральные премьеры апреля. Среди них и постановки по классическим произведениям, и современные истории, балет и опера — спектакли для зрителей разного возраста — детей и взрослых.

Премьеры апреля стартуют уже второго числа. Открывает театральный марафон спектаклем «Месяц в деревне» (12+) МХТ имени Чехова. Знаковую пьесу Тургенева инсценировал Егор Перегудов. Зрителю спектакль запомнится, несомненно, ведь на сцене полностью воссоздана атмосфера реальной деревни с живыми «декорациями» и соответствующими ароматами.

В этот же день, 2 апреля, первую премьеру 2021 года представит Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Ею станет программа одноактных балетов (16+), состоящая из возобновленного «Кончерто барокко» Джорджа Баланчина и российских балетов Autodance Шарон Эяль и KAASH Акрама Хана. Сценическая премьера первого из обозначенных балетов прошла еще в 1941 году в исполнении труппы American Ballet Caravan во время турне по Южной Америке. Этот балет до сих пор поражает архитектурной строгостью, естественной красотой и точностью формы.

На следующий день, 3 апреля, большой премьерой зрителей порадует Малый театр. На этот раз театр представит «Мертвые души» (12+), поставленные по одноименной поэме Гоголя. Малый театр славится своим традиционным прочтением классики, и, вполне вероятно, славные традиции будут продолжены.

На сцене театра «У Никитских ворот» 3 апреля состоится премьера пьесы «Тайна Распутина» (16+), написанной художественным руководителем театра Марком Розовским. Произведение в жанре мюзикла с элементами лубка рассказывает о крушении российской империи. В центре повествования — Григорий Распутин, одна из самых мистических личностей российской истории.

В воскресенье, 4 апреля, Театр им. Моссовета представит постановку «Фрекен Жюли» (16+) по скандальной пьесе конца XIX века шведского драматурга Августа Стриндберга. История «падения» графской дочери, ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея, тогда была воспринята как слишком смелая. Для художественного руководителя театра Евгения Марчелли «Фрекен Жюли» — драма женщины. Пьеса о любви и ее невозможности, о вечном женском поиске любви и мужском несоответствии этим чаяниям.

Московский детский театр теней с 5 по 18 апреля покажет премьеру спектакля «Так и не написанная история» (12+) по рассказам Ф.М. Достоевского «Свадьба» и «Мальчик у Христа на елке». Этот спектакль – уход от традиций классического теневого театра. В постановке наряду с теневыми куклами будут использованы видеопроекции. Главный герой, писатель, стоя за конторкой, сочиняет рассказ и вспоминает свое детство.

Премьеру пьесы «Русское лото или 200 лет вместе» (16+) в постановке театра «Апарте» зритель увидит 6 апреля. Уморительная история о двух старушках: Розе Марковне и Зинаиде Ивановне. Каждый вечер пенсионерки играют в лото. Политика, экономика, религия, медицина, наука, искусство, торговля, социальные проблемы - какой бы темы не коснулись героини, заставляя бочонками карточки лото - нигде у них нет согласия.

В этот же день, 6 апреля, премьерную комедию представит и театр «Et Cetera» п/р Александра Калягина. Спектакль «Любовный напиток» (16+), по утверждению режиссера спектакля Владимир Скворцов, «о сокрушающей силе театра, которая может преобразить человека». Актеры рассказывают не про любовь между людьми, хотя и она присутствует, но больше про притяжение трех противоположностей и воссоединение их благодаря главной героине, которая верит, что театр — это спасение.

В пятницу, 9 апреля, свет увидит новая постановка Театра наций «Живой Т.» (18+). Главное слово в названии — «живой». Труп в спектакле режиссера Данила Чащина - это метафора умирающих семейных отношений Федора и Лизы Протасовых - героев пьесы Льва Толстого. Дополнительной линией в постановке выведены отношения между автором и его женой Софьей Андреевной. В итоге, в названии «Живой Т.» читается и фамилия автора.

Новый драматический театр 9 апреля зовет зрителей на премьеру постановки «Чужие подъезды» (14+) по одноименной повести Дины Рубиной. Главный герой с тоской вспоминает солнечную сторону своей жизни — детство. Теперь все не так. И жизнь стала безразлична. Но когда вдруг прошлое врывается острой болью, есть надежда, что человек сумеет перебраться на солнечную сторону.

Откликаясь на значимую дату в истории нашей страны — 60-летие первого полета человека в космос — театр «Студия историй» покажет 10 и 11 апреле премьеру «Дети железной птицы» (10+). Спектакль Константина Кожевникова по пьесе Ольги Головиной и Беллы Кирик о космических героях и их семьях, о ценностях главного конструктора и о его первых «космических детях».

10 апреля увидит свет постановка «Школы современной пьесы» «Авиатор» (18+) по одноименному роману Евгения Водолазкина. Проза этого автора - литературная сенсация последнего десятилетия, а постановка «Школы» — первое воплощение сочинения на театральной сцене. «Авиатор» — это размышление о взаимоотношениях человека и истории.

Постановка «В кольцах» (18+) — совместная работа театра «Практика» и Мастерской Брусникина по повести «Несчастливая Москва» одного из лидеров современного литературного процесса Евгении Некрасовой. Ее премьера состоится 15 апреля, в четверг. Сюжет спектакля - череда испытаний, обрушившихся на столичный город, где живут люди, привыкшие чувствовать себя в безопасности. Москву опоясывают и надежно защищают от бед семь магических кругов: Садовое и Бульварное кольца, МКАД, ТТК и другие. Но в один день стабильность оказывается иллюзией, а кольца превращаются в мишени: утром проснувшиеся москвичи обнаруживают себя в новых, неожиданных, обстоятельствах, заставляющих менять устоявшийся образ жизни.

На сцене театрального центра «Вишневый сад» в этот же день, 15 апреля, зрителям предстоит увидеть премьеру постановки «Операция «Модильяни» (12+). Спектакль поставлен по произведению итальянского драматурга Валерио Ронкетти, одна из героинь которого утверждает, что «никогда не стоит сомневаться в том, что замышляют старые графини, особенно, если у них были мужья, которые промотали все наследство».

21 апреля, в среду, на сцену Большого театра после семилетнего перерыва возвращается одна из самых любимых во всем мире опер — «Тоска» (18+). Над ее новой постановкой работает итальянский режиссер Стефано Пода. Один из главных принципов режиссера – эстетическое и концептуальное единство спектакля. В его постановках нет ничего случайного или «выбивающегося» из общей картины. Стефано Пода виртуозно работает со сценическим пространством. Его сценография никогда не является просто красивым фоном: она «живет», «играет» наравне с артистами, обращается к культурной памяти зрителя. Отметим, что опера исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами.

МХАТ им. Горького в пятницу, 23 апреля, покажет премьеру спектакля «На стриме» (16+). В цифровую эру конфликт отцов и детей перешел на новый уровень. Поколения разделяет стена технологий, и понять друг друга становится невозможно. В основе сюжета — пьеса писателя Александра Звягинцева. Авторская музыка и костюмы, иммерсивная сценография и трансляция от лица героев — зритель не просто созерцает действо, а становится участником происходящих событий.

Московский областной театр кукол 23 апреля покажет зрителям премьеру спектакля «Тристан и Изольда» (16+) в постановке Олега Жюгжды. Известная средневековая легенда о рыцаре Тристане и королеве Изольде в пьесе Сергея Ковалева трансформируется в разговор о любви и преданности, предательстве и обмане, рыцарском долге и простом женском счастье. Спектакль наполнен приключениями, запутанными ситуациями, яркими страстями и неожиданными поворотами сюжета. А происходить все это будет в сопровождении живой музыки.

Московский Губернский театр свою первую премьеру 2021 года представит в завершающий уик-энд апреля, 24 и 25 числа. Спектакль «Малыш и Карлсон» предназначен самым маленьким — зрителям от 2 лет. Жанр спектакля режиссер Алла Решетникова и художник Дмитрий Ершов определили как «заоблачно-головокружительная история» и обещают, что зрители испытают головокружительные эмоции, а строгие взрослые на время станут детьми.

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