Книги раскрывают тайны загадочных планет

Сотрудница РГБМ Анна Войнич во время акции «Библионочь» помогала посетителям отправиться во внеземное путешествие. С помощью очков виртуальной реальности они могли посмотреть на нашу планету из иллюминатора космического корабля или увидеть разные города с большой высоты / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице прошла X, юбилейная, Всероссийская акция «Библионочь-2021». Главной темой в этом году стал космос, а площадкой — Российская государственная библиотека молодежи.

На входе в читальню посетителей встречают гости из другой галактики. Они одеты в серебристые костюмы, на лицах — блестки, на голове — необычные космические прически. На один вечер библиотека превратилась в Молодежную космическую станцию. И, как на настоящей МКС, там присутствовали космонавты. На торжественном открытии «Библионочи» на связь с Москвой вышли настоящие космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.

— Путь к звездам начинается с книг. Они, как космические корабли, помогают осваивать просторы вселенной. А библиотеки, словно орбитальные станции, становятся надежной опорой для всех, кто стремится к звездам, — сказал Петр Дубров.

После выступления гости вместе произнесли: «Библионочь», поехали!», и долгожданная акция наконец-то стартовала.

На праздник в библиотеку пришел летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин. Посетители окружили его и наперебой задавали вопросы.

— А какая книга повлияла на вас больше всех? — раздался из толпы голос девушки.

— Я всегда любил научно-популярную фантастику. Это помогло мне сформировать жизненные цели. Но моими любимыми книгами остаются «Капитанская дочка» Александра Пушкина и «Два капитана» Вениамина Каверина, — ответил Герой России.

А в соседнем зале происходили настоящие межгалактические путешествия. Например, с сотрудницей читальни Анной Войнич можно было отправиться на экскурсию по космосу с помощью очков виртуальной реальности.

— Мы показываем возможности, которые открывают новые технологии. Можно посмотреть из иллюминатора на то, как выглядит Земля из космоса, а можно увидеть с большой высоты разные города, — рассказала Анна.

Неподалеку сотрудник библиотеки Алим Велитов, одетый как пришелец, превращал медицинские маски в произведения искусства с помощью ножниц и маркеров. Он украшал их абстракциями и замысловатыми узорами.

В этом году «Библионочь» не разочаровала гостей. Каждый нашел для себя что-то интересное. Например, москвичке Марии Закрученковой больше всего понравились старинные книги о космосе.

— Я участвую в «Библионочи» каждый год. Акция напоминает о том, что библиотеки — это не то место, где просто выдают книги, а живое интересное пространство, где можно общаться, работать и учиться, — отметила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Ярилова, заместитель министра культуры Российской Федерации:

— В этом году «Библионочь» необычная, она посвящена космосу. Назвали мы акцию «Книга — путь к звездам». Думаю, все согласятся, что, читая книгу, мы открываем для себя новые галактики и истории. Мне кажется, что эта ночь еще раз доказала правдивость этого высказывания. Библиотеки подготовили подборки тематических книг, устроили встречи с настоящими космонавтами. Главным событием акции стал телемост с космосом, и мы спросили, читают ли на орбите книги, чего там не хватает и чем мы можем помочь космонавтам, находясь на земле. Библиотеки давно перестали быть просто пунктами книговыдачи. Это многофункциональные центры.

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