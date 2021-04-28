Небесному покровителю столицы посвятили книгу

книга «Образ Святого Георгия Победоносца в филокартии» / Фото: Из личного архива Александра Вычугжанина

При поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы в свет вышла книга «Образ Святого Георгия Победоносца в филокартии» Александра Вычугжанина. Автор изучил образ покровителя столицы по уникальным открыткам.

Доктор исторических наук, лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура» Александр Вычугжанин во время подготовки своей книги изучил более 200 почтовых открыток. В этом собрании он хотел представить образ великомученика Георгия Победоносца через призму филокартии (коллекционирование, изучение и систематизация открыток. — «ВМ»).

На карточках, которые собрал в одном издании автор, не только изображения Георгия Победоносца. Там есть и почтовые карточки, на которых нарисованы храмы, памятники, произведения изобразительного искусства, связанные с этим святым.

Книгу Александра Вычугжанина высоко оценили эксперты. Например, по мнению председателя Геральдического совета при президенте России Георгия Вилинбахова, это издание исключительного характера.

— Удивительный интерес к образу святого Георгия Победоносца сохраняется и в наше время. Уникальная коллекция открыток Александра Вычугжанина служит тому убедительным подтверждением. В филокартии существует множество тем коллекционирования, среди которых — этнографические и видовые открытки, произведения изобразительного искусства. Но я впервые столкнулся с таким многолетним кропотливым собирательством почтовых карточек, связанных с образом святого Георгия, — рассказал Георгий Вилинбахов.

В книге представлены открытки не только из России, но и из других стран мира, например, из Испании, Великобритании, Франции. Из них 16 иллюстраций, опубликованных в издании, посвящены традиции почитания святого великомученика Георгия Победоносца в Москве. Александр Вычугжанин собирал свою коллекцию более двадцати лет.

ФАКТЫ

— Москва уже не первый век связана с именем Георгия Победоносца. Его первое каменное изображение появилось в столице еще в 1464 году по распоряжению великого князя Ивана III.

— Первый официальный герб столицы с изображением святого был утвержден 20 декабря 1781 года. Он был изменен во времена СССР. Но герб с ликом Георгия Победоносца вернули в 1993 году.

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