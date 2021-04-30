«В окопах Сталинграда» и «Петя и волк»: какие театральные премьеры ждут москвичей в мае

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Театральный май вступает в свои права. Семь премьерных постановок будут представлены на суд зрителей в последнем месяце весны. И почти половина из них — на военную тематику. Редакция «Вечерней Москвы» собрала все театральные премьеры мая. Гостям театров также представят детский музыкальный спектакль, постановки по произведению Оскара Уайльда и классическим произведениям.

Премьеры мая стартуют уже пятого числа. Открывает театральный марафон спектаклем «Петя и волк» (6+) Российский академический молодежный театр.

Симфоническую сказку «Петя и волк» Сергей Прокофьев сочинил для Центрального детского театра по заказу Наталии Сац. Первые зрители услышали ее ровно 85 лет назад 5 мая. При этом премьеру было доверено сыграть на Большой сцене РАМТ, а авторский текст читала сама заказчица. В день юбилея сказки состоится спектакль-концерт, в программу которого войдут произведения постоянного автора театра Леонида Половинкина и, собственно, сама сюита Прокофьева. Исполнить задуманное предстоит ансамблю «Персимфанс» и артистам театра.

В этот же день, 5 мая, МХТ им. Чехова представит премьеру «военного» спектакля «В окопах Сталинграда» (16+) режиссера Сергея Женовача.

Виктору Некрасову было немногим более тридцати, когда он стал участником битвы за Сталинград. Рядом были его сверстники, обычные молодые ребята, но именно им предстояло определить ход войны, ее перелом. В 1946 году Некрасов пишет свою первую книгу о войне «В окопах Сталинграда». Но этот спектакль не про войну, а про людей на войне.

Театр драмы и комедии «Фэст» 6 мая покажет зрителям антивоенную сатиру «Швейк во Второй мировой войне» (16+).

Героям спектакля предстоит прожить опыт самых страшных дней в истории современного общества — середину Второй мировой войны — и в конце концов остаться людьми, выжить и не потерять чувства юмора — того, что спасает даже в самых сложных жизненных ситуациях. Юмор и воображение — вот то спасение, которое предлагает зрителю Бертольд Брехт.

«Саломею» (16+) Оскара Уайльда в постановке Гульназ Балпеисовой зритель увидит на сцене Театра им. Вахтангова 8 мая.

Спектакль станет четвертой частью цикла «Театральные параллели» по драматургии, оказавшей наибольшее влияние на формирование режиссерского стиля Евгения Вахтангова. Путешествие в четырех частях посвящается 100-летию Театра Вахтангова.

В субботу, 8 мая, на сцене Театра на Таганке представят премьеру «Спутники» (12+) по одноименной повести Веры Пановой. Произведение хорошо известно российской публике по художественному фильму «На всю оставшуюся жизнь», снятому режиссером Петром Фоменко к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специально для театра драматург Ася Волошина создала сценическую адаптацию повести.

Повесть рассказывает о поезде милосердия, курсирующем по дорогам войны и эвакуирующем с фронта раненых. Понимание того, что рядом с тобой обычный человек, которому надо помочь или просто проявить сочувствие, несмотря на то, как тяжело в этот момент тебе, — главный урок войны. Постановка сосредоточена на историях героев пьесы, роли которых исполнят артисты труппы разных поколений.

Постановку Театра на Малой Бронной «Покровские ворота» (12+) по одноименной пьесе Леонида Зорина зрители увидят 19 мая. Пьеса в свое время стала литературной основой для знаменитого кинофильма. Но самое примечательное в нынешней премьере — состав ее «создателей». Режиссером спектакля выступил Константин Богомолов. А проживут историю на сцене Игорь Верник, Владимир Храбров, Иван Шабалтас, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Александр Семчев, Людмила Хмельницкая, Ирина Старшенбаум, Василиса Перелыгина, Лариса Богословская и Аскар Нигамедзянов.

Завершит марафон майских театральных премьер постановка театра «Эрмитаж» «Гоголь. Диканька» (16+). Спектакль по рассказам Гоголя, вошедшим в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», зрители увидят 21 мая. «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Заколдованное место» — это переплетение национальностей и традиций, различных образов и героев, надежд и ожиданий, сливающихся вместе в предчувствии главного события — сорочинской ярмарки. Вот только ярмарка эта никак не может состояться: торговцы не могут разложить свой товар, жених не может встретиться с невестой, а главный герой не может найти мешающего ему беса. Заколдованное место, наполненное гоголевской мистикой и поэзией, объединяющее не только героев, но также русские и украинские языки и традиции.

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