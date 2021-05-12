Страсть и ревность, зависть и ненависть

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Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, режиссер Сергей Женовач представил спектакль «Заговор чувств» по текстам Юрия Олеши.

За основу инсценировки взяли одноименную пьесу Олеши и его же роман «Зависть», соединив самые интересные сюжетные линии и монологи.

— Роман «Зависть» — одно из лучших произведений, написанных на русском языке в XX веке. Он был переведен на многие другие языки, — пояснил зрителям Сергей Женовач. — Затем автором была сделана попытка перенести его на сцену, написать пьесу. И вот теперь мы делаем свою попытку найти сценический язык этого произведения.

По сюжету директор треста пищевой промышленности Андрей Бабичев (Михаил Пореченков) без устали мечтает о создании идеальной колбасы, которая будет доступна людям нового мира, в котором есть место общественным столовым, но нет — сердечным привязанностям.

С ним не согласен его брат Иван (Артем Волобуев). Он понимает, что старый мир гибнет, подобно «Титанику» увлекая на дно и погребая под руинами человеческие чувства. Мужчина мечтает о том, чтобы объединить последних сохранившихся страдальцев, переживающих шекспировские страсти — гнев, ревность, зависть и любовь.

А между братьев как меж двух огней мечется бедный Николай Кавалеров (Алексей Красненков), который хочет славы и успеха, как у Андрея, но не способен переступить через призраки прошлого, как Иван.

Спектакли Сергея Женовача сдержанны и выверенны по форме. Этот — не исключение. Большая часть действия происходит как бы за фанерным занавесом — авансцена отгорожена от основной площадки тонкой перегородкой, состоящей из множества прямоугольников — серых, бежевых, а где и черных или красных. Какие-то из них периодически приоткрывают пространство для того, чтобы герои могли выбраться и высказаться, или чтобы потом медленно опускаться над человеком, заставляя его пригибаться, прятаться, переходить на шепот. Забавно, что во втором акте, когда открытого пространства станет больше, чем в первом, у зрителя сохранится ощущение скованности, ограничений, рамок, которые не следует переступать, чтобы остаться в игре.

Спектакль говорит с публикой о пограничном времени смены эпох — когда фундаментальное и могучее старое начинает заменяться ярким и целеустремленным и когда смыслы, произнесенные исподтишка, становятся заметными, как струя холодного воздуха в теплом помещении, где чуть приоткрыли форточку. Он о хрупкости того, что казалось незыблемым.

Спектакль напоминает зрителям о человечности, в которой кроется наша сила и слабость. О том, что важным и значимым для людей становится лишь то, что они любят. О том, что если отказаться от переживаний, то жизнь станет пресной, как колбаса.

СПРАВКА

Пьесу Юрия Олеши «Заговор чувств» по его роману «Зависть» впервые поставили в Театре им. Вахтангова в 1929 году. Во МХАТе же в 1930-м поставили его повесть-сказку «Три толстяка». Позже театр попросил Олешу написать пьесу к 15-летию революции. И он создал «Смерть Занда», но текст нужно было переработать. И Олеша стал писать по-новой, считая тему очень серьезной, кровавой. В итоге, к сожалению, пьеса так и осталась недописанной.

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