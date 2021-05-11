Союз театральных деятелей России откроет летнюю школу

Фото: Пресс-служба Союза театральных деятелей России

XIV Летняя театральная школа Союза театральных деятелей России пройдет в Москве. Четырнадцать лет Союз театральных деятелей проводит масштабный образовательный проект в сфере театрального искусства. Во главе проекта стоит его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель, народный артист России Александр Калягин.

Программа обучения летней театральной школы представляет собой интенсивный образовательный четырехнедельный курс и включает в себя мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой.

Ежегодно самыми интересными для зрителей становятся публичные показы выпускных спектаклей школы, которые проходят на одной из самых популярных театральных площадок Москвы. Выпускники школы получают диплом государственного образца о повышении квалификации.

Программа пройдет в июне.

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