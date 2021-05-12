Любовь — это пережить все испытания вместе

» / Фото: Театр современной пьесы «Практика»

В театре «Практика» играют премьерный спектакль «В кольцах» Марины Брусникиной по повести Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва».

Большая смысловая нагрузка этого спектакля упакована в необычную форму. Чтобы перенести на сцену прозаическое произведение, написанное в стиле магического реализма, режиссер подобрала особый ключ. Героиню Нину играют сразу семь актрис, у каждой из которых своя часть истории.

— Прелесть в том, что мы не то чтобы играем Нину, а, скорее, рассказываем про нее, — делится мыслями с корреспондентом «ВМ» актриса Марина Васильева. — Какая она — сказать сложно. Невозможно выделить главную ее характеристику. Да и про человека так однозначно не скажешь — он такой-то. Наша Нина противоречивая и очень разная.

По сюжету девушка, приехавшая в столицу работать в музее одного писателя-авангардиста и участвовать в строительстве новой жизни, оказывается в ситуации, когда каждый день, как и другие москвичи, вынуждена справляться с невесть откуда обрушивающимися на Москву несчастьями. Многих это заставляет бежать из города, но Нина держится, гадая, что ждет ее на следующее утро.

— В день, про который рассказываю я, Нина понимает, что вместо русского языка говорит на английском, — делится актриса Анастасия Великородная. — И если поначалу кажется, что потерять язык не страшно, то потом осознаешь, что с языком теряешь и свою сущность. Без него ты не понимаешь, как тебя зовут, кем ты являешься. Все становится безумием, и безумие становится нормой.

Почти весь спектакль актрисы, которые играют Нину, сосуществуют на сцене как пазлы единого целого — то сливаются в цельную массу, то технично исполняют общую задачу, то поддерживают друг друга. Благодаря этому возникает ощущение, что хорошей девочкой Ниной может быть любая. Что их много, как и комнат, где замкнуты люди, разделенные общей бедой.

Кстати, отдельно стоит сказать о сценографии. Все действо происходит в почти кубическом пространстве на небольшой сцене. Но, благодаря работе художника Полины Бахтиной, художника по свету Ильи Пашнина и видеохудожника Евгения Вершинина, события то и дело выплескиваются за рамки квартиры Нины — в подъезд, музей, на улицу... И зрителю кажется, будто он на самом деле слышит гудки машин, видит измененные лица людей, испытывает напряжение.

Кроме девушек, играющих Нину, в спектакле есть женщина, которая как бы стоит над ситуацией, управляет происходящим, олицетворяя Москву. Эту героиню играет Алена Хованская. Есть и молодой человек в исполнении актера Алексея Мартынова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Брусникина, художественный руководитель театра «Практика»:

— Историю, написанную Евгенией Некрасовой, я нашла еще до начала пандемии. Тогда, когда у нас еще не было подобного коллективного опыта, меня поразила идея постоянной смены испытаний — одно несчастье проходит, тут же наступает другое. И главное испытание здесь — потеря идентичности — языка, культуры. В этом произведении есть огромный объем смыслов.

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