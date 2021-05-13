Для цыган этот год станет трижды юбилейным

Участница праздничного концерта в «Мастерской на Кулишках» Маргарита Головкина / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В столице отметили 50-летие с тех пор, как был учрежден Международный день цыган.

Председатель национального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер отметила, что в этом году у цыган много праздников: 90-летие празднует театр «Ромэн», оплот национальной культуры, где сложилось несколько поколений выдающихся актеров и драматургов, также исполняется 520 лет, как цыгане появились на территории нынешней России.

В честь Международного дня цыган в столице состоялся показ документального фильма и концерт в клубе «Мастерская на Кулишках». По традиции прошла и панихида по погибшим в годы Второй мировой войны.

Также накануне праздника в столице подвели итоги проекта «Поддержка цыганских НКО посредством внедрения новых практик», победившего в конкурсе президентских грантов среди социально значимых проектов.

— За год проведены девять мероприятий по предотвращению межнациональных конфликтов, расширению присутствия цыган на общественно-политических площадках и повышению квалификации студентов и общественных деятелей, — рассказала Деметер.

Как отметила первый заместитель председателя Ассамблеи народов России Евгения Михалева, этот проект затрагивает несколько направлений, в том числе развитие диалога между цыганскими НКО и органами власти.

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