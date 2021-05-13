Кремль особого назначения

Виталий Сундаков в одной из экспедиций / Фото: Виктория Шатилова

Объехав с экспедициями по миру самые удивительные места, куда раньше не ступала нога исследователей, погостив в более чем двух десятках первобытных племен, Виталий Сундаков не забывал и об изучении исконных русских традиций. Недалеко от столицы, в Подольском районе, путешественник основал свой Славянский Кремль, где теперь москвичи могут больше узнать об обычаях, культуре и истории славян.

— Виталий Владимирович, вы познакомились со множеством интереснейших культур, но своим делом выбрали возрождение именно русского наследия…

— Знаете, целый ряд стран предлагали мне смену гражданства и активную работу на их территории — популяризацию их этнографических проектов. То есть создание территорий, которые бы знакомили посетителей с историей и развитием этих самых стран. Например, в Камбодже я сделал такой центр, и в течение десяти лет им руководил, еще в нескольких государствах…

У нас в советские годы осуществить подобное мне было невозможно. К счастью, в 90-е годы российское федеральное правительство выделило мне 2,5 гектара земли, на которой мы обустроили усадьбу Славянский Кремль. Возвели и воссоздали княжий терем, славянский храм, русскую избу, шатровую мельницу, которую привезли с Севера России, смотровые башни, музей славянского быта. И это далеко не единственный мой проект в данной сфере.

Есть еще школа русского языка, и кафедра традиции, и книги, и фильмы… Это привлекает людей со всего мира, и не только русскоговорящих. Иностранные гости у меня часто бывали. Среди них встречались как голливудские знаменитости, так и вожди североамериканских племен, и масаи из Африки.

— Этот интерес к своим корням у вас давно проявился? Он был у вас в юности?

— Да, уже тогда изучал, что-то находил у бабушек-дедушек… И это гораздо больше, чем просто увлечение. У меня тут на территории большое количество исторических объектов, например, с Вятки (Киров), из Мурома, из Полярного Урала, из Скандинавии… Очевидно, что архитектура — социальна. Именно по ней последующие поколения узнают о развитии общества в определенный период времени. Только представьте, если я скажу, что на Руси существовали 130 тысяч усадеб и все были выстроены по индивидуальным проектам! Одно это свидетельствует о многом.

Гости Славянского Кремля знакомятся с обрядами праздника «Ярило Вешний» / Фото: Виктория Шатилова

— Сегодня вы чувствуете востребованность того, о чем говорите?

— Это очевидно. Мы все перепробовали и пришли, наконец, к выводу, что нет ничего лучше своего, исконного. Это все настоящее — людей не проведешь.

— Какую позицию вы занимаете в вечном споре славянофилов и западников?

— И те, и другие оперируют терминами, идеологиями «новодельными», я в этом смысле — альтернативщик: считаю, что на самом деле все было иначе, и не комментирую мифологию.

— А какие открытия в этой сфере были для вас самыми грандиозными?

— Если коротко, я на всю мировую историю взглянул по-новому. И не устаю предъявлять фактуру о распространенных заблуждениях. Уже открыл три музея, постоянно устраиваю конференции, круглые столы, творческие встречи, читаю лекции в вузах. Если желаете примеры, то, допустим, я показываю, что люди в далеком прошлом жили в теремах и хоромах, а не в избах, как многие привыкли считать. Избы сооружали в лесу, где прятались на короткий срок, то есть привычных деревень на Руси не было. Могу долго на эту тему говорить. И мне важно соблюдение традиций, обрядов.

— Как к этим традициям приобщаются ваши гости?

— В нашем Славянском Кремле мы проводим фестивали, реконструируем древние праздники (праздники природных сил, духов природы. — «НМ»): Святки, Купала, посвященный летнему солнцестоянию, Масленицу и др. И мне приятно, что их посещают тысячи людей и активно участвуют в действах и забавах, знакомясь с представлениями наших предков о космосе.

— Вы замечали, что люди меняются, узнавая больше о своей культуре?

— Безусловно, вижу эффективность. Иначе я бы этим не занимался. А так это моя миссия, работа, которая придает осмысленность существованию.

ДОСЬЕ

Виталий Сундаков родился в Алма-Ате. Окончил филологический факультет Николаевского педагогического института и факультет журналистики МГУ. Известный путешественник, этнограф, антрополог, журналист, автор книг о путешествиях. Член Русского географического общества, основатель и руководитель Фонда русских экспедиций и путешествий.

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