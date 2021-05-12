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Дальний Восток и Крым станут приоритетными кластерами нацпроекта по туризму
Фото: Pixabay

Дальний Восток и Крым станут приоритетными кластерами нацпроекта по туризму

Иван Юминов

Туризм

Крым, «Золотое Кольцо» и Дальний Восток станут приоритетными кластерами для создания туристической инфраструктуры в национальном проекте по внутреннему туризму. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в среду, 12 мая.

— Мы должны будем осуществить планирование всей страны, выделив приоритетные кластеры в виде Дальнего Востока, Крыма и «Золотого Кольца» с тем, чтобы туда пошли федеральные и внебюджетные средства. Потому что беспрецедентные средства пойдут именно в стройку, в создание инфраструктуры — в совокупности более 2,5 триллиона рублей, — рассказал вице-премьер.

Эффект от таких мер можно будет почувствовать «достаточно быстро», приводит слова Чернышенко Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что около миллиона туристов воспользовались программой кешбэка в путешествиях по России.

Читайте также: Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск системы электронных путевок в России

вице-премьервнутренний туризмнацпроект
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