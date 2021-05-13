Советский плакат — хранитель памяти военных лет

Фото: Довоенные плакаты художника Владимира Дени

Искусствовед, художник Александр Шклярук составил альбом-сборник «Плакаты Великой Отечественной войны. 1941–1945 («Контакткультура»). В иллюстрированное издание вошли 234 плаката, ставшие вкладом СССР в сокровищницу графического искусства XX века.

В советские годы плакаты были одним из самых распространенных средств массовой пропаганды. Талантливые художники с помощью ярких красок и запоминающихся образов призывали к действиям, указывали на недостатки и пробуждали чувство высочайшего патриотизма. Среди всего многообразия выделяются плакаты времен Великой Отечественной войны — самые яркие, чувственные и трогательные.

По книге Александра Шклярука можно отследить, как менялось восприятие войны, что чувствовали современники. Наглядная агитация первых лет Великой Отечественной войны выглядит драматично, местами даже трагично. Среди работ можно выделить плакат «Наши силы неисчислимы» художника-графика Виктора Корецкого, призывающий к созданию народного ополчения. Живописец использует символ русского национального патриотизма — скульптуру «Минин и Пожарский», которая олицетворяет Москву, страну, народ. Обращаясь к истории, можно понять, что агитация возымела действие. Советские граждане, в том числе творческая интеллигенция, не сомневались в скорой победе над врагом.

Миллионы людей встали на защиту Отечества и в конечном итоге отстояли независимость своей страны. Война приобрела характер народного сопротивления — это отразилось в плакатах Алексея Кокорекина, Леонида Рабичева. Художники, чьи работы тоже вошли в сборник, изображали партизан как народных мстителей.

Женский образ на плакатах военного времени также играл значительную роль в советской пропаганде. Женщина была для бойцов символом мирной жизни, за которую стоит бороться до конца. Для женской аудитории были целевые плакаты, на которых девушек призывали заменять защитников на производстве. Как пример — «Заменим» работы Владимира Серова.

Один из самых популярных и узнаваемых плакатов «Родина-мать зовет!» тоже имеет женское лицо. Несмотря на то что художник Ираклий Тоидзе создавал метафорический образ, а не брал за основу реальную жительницу Советского Союза, этот образ можно считать полноценным олицетворением солдатской матери. А плакат «Быть донором — великая честь для патриота» Алекса Кейля 1941 года, где тоже используется образ советской женщины, можно считать «прародителем» современной пропаганды донорства.

Праздничные плакаты ко Дню Победы, написанные Виктором Ивановым, Леонидом Головановым, например, «Слава Красной Армии — освободительнице», завершили плакатную летопись героических лет.

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