Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы проведет реконструкцию панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»
Фото: Агентство Москва

Музей Победы проведет реконструкцию панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»

Полина Долганова

Культура

Трехмерная историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» закрылась на реконструкцию в Музее Победы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что работы продлятся до конца июля текущего года.

В экспозиции обновят архитектурный облик, появятся новые подлинные исторические раритеты и изменится планировка панорамы.

Также музейное пространство дополнят мультимедийные системы и видеопроекции, которые создадут «эффект присутствия». Гости экспозиции увидят редкие кадры архивных съемок и познакомятся с электронными сканами архивных документов.

— За пять лет эта панорама стала одной из визитных карточек нашего музея, это пространство всегда вызывает неизменный интерес и у детей, и взрослых. Работы по реэкспозиции позволят усовершенствовать художественную композицию, сделав предметный ряд более реалистичным и дополнив декорации новыми мультимедийными технологиями, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что разобраться в событиях, о которых рассказывает пространство Музея Победы, помогут многочисленные исторические материалы и статьи.

Читайте также: Литературный музей представил программу ночной акции

#культурамузей ПобедыМузей Победы на Поклонной горе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Все мнения
О проекте