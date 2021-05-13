Музей Победы проведет реконструкцию панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»

Фото: Агентство Москва

Трехмерная историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» закрылась на реконструкцию в Музее Победы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что работы продлятся до конца июля текущего года.

В экспозиции обновят архитектурный облик, появятся новые подлинные исторические раритеты и изменится планировка панорамы.

Также музейное пространство дополнят мультимедийные системы и видеопроекции, которые создадут «эффект присутствия». Гости экспозиции увидят редкие кадры архивных съемок и познакомятся с электронными сканами архивных документов.

— За пять лет эта панорама стала одной из визитных карточек нашего музея, это пространство всегда вызывает неизменный интерес и у детей, и взрослых. Работы по реэкспозиции позволят усовершенствовать художественную композицию, сделав предметный ряд более реалистичным и дополнив декорации новыми мультимедийными технологиями, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что разобраться в событиях, о которых рассказывает пространство Музея Победы, помогут многочисленные исторические материалы и статьи.

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