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Литературный музей представил программу ночной акции
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Литературный музей представил программу ночной акции

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля 15 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных программах, приуроченных к Всероссийской акции «Ночь музеев». В музейных афишах: экскурсии, концерты, спектакли, квесты и ночные прогулки.

Доходный дом Любощинских — Вернадских познакомит гостей с шедеврами персональных коллекций Федора Достоевского и Антона Чехова. Самостоятельно или с экскурсоводом можно увидеть экспозиции «Федор Достоевский. Сильные впечатления» и «Чеховская Москва». Также открыты выставки: «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» и «Зубовский, 15: дом науки, литературы, искусства». Завершит программу вечера музыкальный перформанс «Рай Достоевского».

В главных выставочных залах Дома И. С. Остроухова в Трубниках посетители увидят открытую репетицию закрытия выставки «Быть Фетом». Для всех желающих «освоить» творчество поэта состоятся мастер-классы от художников и кураторов выставки.

Музей Серебряного века откроет для посетителей свою постоянную экспозицию, после осмотра которой можно насладиться исполнением арий из опер и романсов русских и западноевропейских композиторов.

Праздничный доклад о загадочной истории Черубины де Габриак в Музее-квартире А. Н. Толстого станет вступлением к театрализованному представлению из цикла «Дом Интермедий на Спиридоновке». А в Доме-музее Б. Л. Пастернака можно будет познакомиться с историей писательского городка и окрестностей.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

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