Пела, печалясь, фронтовая лира...

Письмо папе на фронт. Жена и дочери красноармейца И. П. Буреева. Апрель 1942 г./ Фото: Б. Ярославцев / Главархив Москвы

Московская антология «Фронтовая лира» («Б.С.Г.Пресс»), составленная филологом Артемом Скворцовым, звучит на двух языках — русском и английском. И звучит потрясающе...

Сборник, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, собрал под обложкой стихотворения 36 поэтов-фронтовиков, жизни и судьбы которых были так или иначе связаны с Москвой.

Часть стихотворений вам, безусловно, известна — стихи Константина Ваншенкина, Семена Гудзенко, Николая Грибачева, Юлии Друниной или Александра Межирова многие, уверена, знают и наизусть. Но некоторые произведения Василия Субботина, Игоря Холина или Константина Левина могут стать для вас счастливым и трепетным открытием. Например, пронзительное левинское «Нас хоронила артиллерия» при жизни автора напечатано так и не было, зато кружило в литературных сообществах и передавалось перепечатанным — как реликвия...

В общем, антология собрала столь различные стилистически «поэтические образы войны», что воспринимается, скорее, не как погружение в мир поэзии, а как путешествие во времени, возвращающее нас на фронт, где совсем еще мальчишки и повидавшие жизнь старики шли бок о бок в атаку, а в минуты отдыха писали стихи о прожитом и иногда — не пережитом...

Нельзя не удивиться разнице тех интонаций и настроений, что излиты на страницы книги. Тут есть надсадная горечь и глубокий трагизм, но находится место и безудержному, всепобеждающему оптимизму, тут непредвзято и честно описываются быт и случавшаяся на войне неразбериха, тут от страниц пахнет порохом и дымом, а иногда — сочной свежестью мирного поля, еще не изувеченного снарядами и не познавшего вкус крови.

И не надо стесняться слез, если они вдруг предательски побегут по щекам: это значит, что вы держите в руках и читаете хорошую книгу.

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